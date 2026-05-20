La cyberviolenza di genere non è solo una semplice estensione tecnologica della più tradizionale e predatoria violenza offline. Costituisce invece una trasformazione qualitativa del fenomeno.

La relazione della Commissione Parlamentare dedicata alla violenza di genere online mette in luce un punto che, per quanto ormai intuitivo, fatica ancora a entrare pienamente nel dibattito pubblico. Il cyberspazio non è solo il luogo in cui si “trasferiscono” forme di violenza già esistenti, ma un ambiente che le rielabora, le amplifica e in molti casi le rende strutturalmente più persistenti e difficili da contrastare.

Il documento evidenzia come la “cyberviolenza di genere” non possa essere interpretata solo come una semplice estensione tecnologica della più tradizionale e predatoria violenza offline. Al contrario, essa costituisce una trasformazione qualitativa del fenomeno, in cui la dimensione digitale incide direttamente sulle modalità di aggressione, sulla durata dell’offesa e sulla condizione della vittima. La rete, in questa prospettiva, rappresenterebbe un acceleratore, un propellente per portata e intensità dell’offesa.

Uno dei passaggi centrali della relazione riguarda proprio la natura “continuativa” della violenza online. A differenza delle aggressioni fisiche, che hanno una collocazione spaziale e temporale definita, la violenza digitale tende a permanere. Contenuti diffusi senza consenso, immagini intime, messaggi offensivi o minacciosi possono essere replicati, salvati, ricondivisi e riemergere a distanza di anni. Questo determina una condizione di esposizione permanente della vittima, che non coincide più con l’evento originario ma con la sua persistenza nello spazio digitale.

Condotte cyber estremamente variegate

Il documento parlamentare sottolinea, poi, come questi abusi si manifestino attraverso un ventaglio estremamente ampio di condotte, dalla diffusione non consensuale di immagini intime al cyberstalking, dalle minacce sui social network alla manipolazione digitale dell’identità attraverso deepfake. Tutti questi comportamenti condividono una caratteristica comune, considerando la capacità di agire a distanza, spesso in forma anonima o pseudonima, riducendo drasticamente la percezione del rischio da parte dell’autore e aumentando al contempo la vulnerabilità della vittima.

Un altro elemento evidenziato nella relazione è la dimensione della replicabilità. Nel cyberspazio, un singolo contenuto può essere moltiplicato all’infinito senza perdita di qualità. Questo significa che la violenza non solo si estende nel tempo, ma si espande nello spazio sociale, raggiungendo contesti diversi e pubblici potenzialmente illimitati. La vittima non è più esposta a un singolo episodio, ma a una diffusione potenzialmente incontrollabile.

La Commissione insiste anche sulla difficoltà di rimozione dei contenuti. Anche quando intervengono strumenti giuridici o tecnici, la natura distribuita della rete rende complesso eliminare completamente tracce digitali di contenuti violenti. Copie, repost e archivi rendono la cancellazione totale quasi impossibile, contribuendo a rafforzare quella che nel documento viene descritta come una “vittimizzazione prolungata”.

La dilatazione temporale del cyber reato

Questa dimensione temporale e strutturale della violenza digitale si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la trasformazione generale del crimine nel cyberspazio. La relazione parlamentare suggerisce implicitamente un punto cruciale: non si tratta soltanto di nuove forme di violenza, ma di una riconfigurazione di molte condotte già note, rese più accessibili e meno costose dalla tecnologia.

Così, se molte forme di abuso tradizionale richiedevano prossimità fisica, risorse o reti sociali specifiche, la violenza online abbassa drasticamente queste barriere. Uno smartphone, una connessione e la disponibilità di contenuti o informazioni diventano sufficienti per attivare dinamiche di aggressione potenzialmente molto estese.

Una dinamica culturale

La Commissione parlamentare evidenzia, inoltre, come il fenomeno si intrecci con dinamiche culturali e sociali già esistenti, che il digitale non crea ma amplifica. La violenza di genere, in questo senso, non nasce nel cyberspazio, ma trova nel cyberspazio un ambiente in cui può assumere nuove forme e nuove intensità.

Sempre più spesso, infatti, reati tradizionali trovano una loro declinazione online. Lo stalking diventa cyberstalking, la diffamazione si trasforma in viralità incontrollata, l’estorsione assume la forma della sextortion, il controllo si traduce in sorveglianza digitale.

Il cyberspazio non è più un canale aggiuntivo

La relazione della Commissione non si limita a descrivere queste dinamiche, ma suggerisce implicitamente una trasformazione più profonda. Il cyberspazio non è, più, un canale aggiuntivo ma un ambiente che modifica la struttura stessa del comportamento criminale, del reato. La riduzione dei costi, la velocità di diffusione, la difficoltà di attribuzione e la persistenza dei contenuti rendono la violenza digitale qualitativamente diversa da quella analogica. Non esiste più una netta separazione tra reati “fisici” e reati “digitali”, ma una continua interazione tra i due piani, una contaminazione.

Il documento parlamentare suggerisce quindi un cambio di paradigma, non solo rafforzare gli strumenti di contrasto ai reati online ma, adesso, riconoscere la dimensione digitale come intrinseca a molte forme di violenza. Ignorare questa interconnessione significa leggere in modo incompleto la realtà del crimine contemporaneo.

La cyberviolenza di genere, così come descritta dalla Commissione, non è un fenomeno isolato ma una manifestazione evidente della progressiva digitalizzazione di ogni forma di reato e questa non è più un’eccezione. È la nuova normalità del crimine contemporaneo.

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