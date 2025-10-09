I lettori di CyberSecurityItalia possono accedere alla conferenza con un prezzo scontato del 20% inserendo, in fase di prenotazione, il codice sconto Paeur25CySeIt20.

Cybertech Europe 2025 torna a Roma, il 21 e 22 ottobre al Centro Congressi La Nuvola. Cybersecurity Italia è media partner dell’evento.

Tra i protagonisti di questa edizione spicca Mike Pompeo, Illustre statista americano, già Segretario di Stato degli Stati Uniti (2018–2021) e in precedenza Direttore della CIA (2017–2018), che porterà la sua esperienza in materia di sicurezza globale e geopolitica.

La sua partecipazione offrirà un’importante occasione di confronto sulle sfide e le dinamiche legate alla sicurezza internazionale e all’evoluzione delle tecnologie emergenti. L’evento riunirà leader di settore, top manager, CISO, rappresentanti governativi e accademici da tutto il mondo per confrontarsi su strategie, innovazioni e soluzioni concrete.

Per partecipare: ecco il codice sconto del 20% per i nostri lettori

A questo link è possibile consultare l’agenda in aggiornamento.

QUI il link per la registrazione gratuita per media.

I lettori di CyberSecurityItalia possono accedere alla conferenza con un prezzo scontato del 20% inserendo, in fase di prenotazione, il codice Paeur25CySeIt20. Tale codice è valido sia per una giornata che per entrambe.