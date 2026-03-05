Rafforzare la sicurezza cibernetica interna è la principale priorità degli Usa, per fronteggiare la Cina nel cyberspazio e non solo.

Che si tratti di proiettare potenza all’estero o di cyberspionaggio le grandi attenzioni degli Usa sono sempre sulla Cina. Un processo, prima ancora che da una dimensione operativa e applicativa, muove dalla continua “sensibilizzazione” (awareness).

Si possono riassumere in questi termini l’Operazione “Winter SHIELD” dell’FBI e la missione di Brett Leatherman, suo responsabile operativo cyber dalla scorsa estate. Decisivo, inoltre, sarà il rafforzamento di una più rapida condivisione delle informazioni con l’industria.

Diversi analisti hanno sottolineato come “Winter SHIELD” si potrebbe associare molto di più alle responsabilità della CISA che non dell’FBI. Tuttavia, con il ridimensionamento che l’agenzia cyber ha conosciuto nell’ultimo anno, la Polizia federale ha approfondito il proprio ruolo nella Difesa delle Telco. Sullo sfondo del confronto geopolitico con Pechino c’è ovviamente Taiwan.

I principali punti della campagna

Con l’inizio di quest’anno, nell’ambito della campagna l’FBI ha evidenziato dieci “raccomandazioni” (recommendations) che derivano dalle risposte dirette agli incidenti cyber. Tra queste, figurano la protezione dei registri di sicurezza e l’implementazione di un’autenticazione resistente al phishing.

Per promuovere queste misure, sono state organizzati podcast, eventi, trasmissioni, partendo dalla necessità di “rafforzare la consapevolezza” sui rischi cyber, su come tutelarsi e su come rispondere. La questione, ovviamente, non è ‘solo’ domestica ma ha una rilevanza geopolitica.

I vari incontri informatici vengono modulati a seconda del territorio e delle minacce specifiche. In alcune aree, ad esempio, l’attenzione si concentra su casi concreti di violazioni informatiche avvenute in passato. Violazioni, che spesso sono state il risultato diretto “del mancato rispetto delle dieci raccomandazioni operative diffuse dall’agenzia“.

La proiezione geo-economica

Tutto questo lavoro è funzionale agli obiettivi degli Usa verso la Cina. Presso l’ufficio locale di FBI Honolulu Field Office è stato organizzato un vertice esecutivo sulla cybersicurezza. Al suo interno hanno un ruolo attivo proprietari e gestori di infrastrutture critiche.

L’occasione è servita per analizzare il ruolo di Hawaii e delle sue infrastrutture “come possibile bersaglio di hacker criminali cinesi“. Soprattutto in uno scenario che ipotizza una potenziale operazione militare contro Taiwan da parte della Repubblica Popolare Cinese nel 2027.

Secondo l’FBI, “le Hawaii rappresentano un punto strategico nel Pacifico e potrebbero diventare un obiettivo prioritario in caso di escalation tra Pechino e Taipei“.

“Mettere in sicurezza il 2027” come priorità strategica

Per Leatherman, “mettere in sicurezza il 2027” rappresenta la priorità assoluta ed è qui che agisce il Winter Shield (con tutte le sue azioni). L’obiettivo dichiarato è quello di “difendere il territorio nazionale da un aumento delle attività di monitoraggio da parte della Repubblica Popolare Cinese”. Questo, nel caso in cui un eventuale conflitto tra Cina e Taiwan produca effetti diretti o indiretti sugli Usa.

La strategia mira quindi a prevenire attacchi informatici che potrebbero colpire infrastrutture energetiche, reti di comunicazione, trasporti e altri settori vitali. Al contempo, rafforzando “la collaborazione tra Governo federale e settore privato“.

“Con l’avvicinarsi del 2027“, sottolinea CyberScoop, “l’FBI intende consolidare la propria azione preventiva“. Il tutto, “trasformando la consapevolezza in preparazione concreta contro minacce sempre più sofisticate e geopoliticamente rilevanti“.

