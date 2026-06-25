Oltre alla proposta di raddoppiare il bilancio per il periodo 2028-2034, nel pacchetto della Commissione è presente la revisione dei mandati di Eurojust.

“Migliorare il mandato, le capacità operative e finanziarie dell’Europol per rafforzare il contrasto ai crimini cyber“, questa la proposta della Commissione Europea per l’Agenzia dell’UE per la cooperazione di Polizia. L’iniziativa è arrivata in un contesto in cui le organizzazioni criminali stanno sfruttando sempre più tecnologie avanzate, in particolare l’AI, “per espandere le proprie attività in Europa“.

Contro “crimine organizzato, terrorismo e minacce digitali” ieri la Commissione ha presentato un pacchetto. Si punta a raddoppiare le risorse dell’Agenzia, che arriverebbero a 3 miliardi per il periodo 2028-2034 nel bilancio UE, così come il personale.

L’altro grande obiettivo è lo sviluppo di “capacità tecnologiche avanzate, tra cui lo Spazio condiviso dei dati di polizia dell’UeE”. Le preoccupazioni per la velocità dei nuovi illeciti cyber necessità infatti di adeguate risposte da parte delle istituzioni comunitarie. Affinché la proposta della Commissione arrivi ad una effettiva implementazione, scrive l’ANSA, servirà un accordo tra il Parlamento e il Consiglio UE.

L’altra grande novità annunciata è la realizzazione di una infrastruttura cloud sovrana europea destinata proprio all’Europol.

Crimine organizzato sempre più tecnologico

Da tempo, ormai, l’Europol si sta occupando dell’evoluzione del crimine informatico. L’intelligenza artificiale aiuta infatti le reti criminali nella strutturazioni di truffe sofisticate e campagne di frode sempre più difficili da individuare.

Sarà per questo fondamentale la nuova infrastruttura cloud sovrana europea. Il progetto punta a garantire una gestione più sicura e autonoma dei dati investigativi, “riducendo la dipendenza da infrastrutture tecnologiche esterne all’Unione“.

Accanto al cloud si creerà uno spazio comune di condivisione dei dati, che consentirà agli investigatori dei diversi Paesi membri di collaborare più facilmente su casi complessi e operazioni congiunte. L’obiettivo è quello di favorire e rendere più efficiente lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività investigative.

Nuovi uffici di supporto negli Stati membri e più cooperazione

La Commissione ha inoltre annunciato l’apertura di uffici di supporto di Europol nei Paesi dell’Unione europea, proprio per migliorare la rapidità delle operazioni e la circolazione delle informazioni.

Queste strutture saranno presidiate da funzionari con precedente esperienza all’interno dell’agenzia. Avranno il compito di facilitare il collegamento diretto tra le autorità nazionali e la sede centrale di Europol a L’Aia.

Il pacchetto prevede anche un rafforzamento della cooperazione con altri soggetti internazionali e un coordinamento più stretto con Eurojust. Quest’ultimo è l’organismo dell’Unione europea responsabile della cooperazione giudiziaria tra i Paesi membri.

L’obiettivo è “creare una risposta più integrata alle minacce criminali che sempre più spesso si sviluppano oltre i confini nazionali e coinvolgono più giurisdizioni contemporaneamente“.

Virkkunen (Commissione Europea: “I criminali sfruttano senza limiti il mondo digitale“

Henna Virkkunen, Vice-Presidente Esecutiva della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia ha ribadito la necessità di una maggiore velocità in materia. Per Virkkunen, sottolinea la Reuters, il nuovo piano è fondamentale per rispondere all’evoluzione delle minacce.

“I criminali sono estremamente abili nello sfruttare le opportunità offerte dal mondo digitale e operano efficacemente oltre i confini nazionali senza particolari limitazioni“, ha dichiarato la politica finlandese.

La Vice-Presidente Esecutiva ha sottolineato che il rafforzamento di Europol e Eurojust consentirà all’Unione di velocizzare tutta una serie di operazioni strategiche. Oltre a reagire più rapidamente agli sviluppi delle indagini, potrà condividere informazioni in modo più efficiente e assicurare i responsabili alla giustizia con maggiore efficacia.

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