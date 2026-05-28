La decisione si inserisce nel percorso avviato durante il vertice NATO di Vilnius del 2023.

La NATO rafforza il proprio impegno nella cybersicurezza, attraverso le nuove collaborazioni strategiche con Microsoft, Palo Alto Networks ed ESET. L’obiettivo è quello “di aumentare la resilienza contro le minacce informatiche e promuovere un cyberspazio libero, aperto, pacifico e sicuro nel rispetto degli obblighi internazionali“.

Gli accordi, “di natura strategica e non commerciale“, sono stati ufficializzati il 27 maggio durante la International Conference on Cyber Conflict (CyCon), in corso a Tallinn, in Estonia. “L’iniziativa rappresenta un nuovo passo avanti nella collaborazione tra l’Alleanza Atlantica e le grandi aziende tecnologiche che si occupano di sicurezza digitale“.

Grazie alle nuove sinergie si potrà accrescere “il dialogo, la condivisione di informazioni e delle migliori pratiche, oltre a favorire attività coordinate per affrontare le principali sfide comuni nel dominio cyber“.

L’importanza del dominio cyber

La scelta riprende decisione del vertice NATO di Vilnius del 2023. In quell’occasione, i Paesi dell’Alleanza avevano concordato di ampliare la cooperazione con il settore privato della cybersicurezza. Avevano infatti riconosciuto il ruolo fondamentale delle aziende tecnologiche nella prevenzione, difesa e risposta alle attività cibernetiche malevole sempre più sofisticate.

Secondo la NATO, “il rafforzamento della collaborazione con realtà industriali come Microsoft, Palo Alto Networks ed ESET darà un contributo diretto ai sistemi di sicurezza“. Li renderà “più sicuri, resilienti e capaci di recuperare rapidamente dopo eventuali attacchi“.

La CyCon, organizzata annualmente dal Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence della NATO, è uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla cybersicurezza. L’edizione 2026, intitolata “Securing Tomorrow”, si svolge dal 26 al 29 maggio e riunisce circa 800 decisori politici, esperti cyber, accademici e rappresentanti dell’industria provenienti da 48 Paesi.

NATO Credits

Jean Charles Ellermann-Kingombe (NATO, Assistant Secretary General): “Servono anche norme e principi condivisi“

Jean Charles Ellermann-Kingombe, Assistant Secretary General della NATO per la trasformazione cibernetica e digitale, ha commentato l’accordo, partendo dalle sfide del presente. In questi termini: “La deterrenza e la difesa nel cyberspazio e nella sfera digitale non dipendono solo dall’affidabilità di hardware e software, ma anche da norme e principi condivisi“.

Poi, ha aggiunto: “Ciò è particolarmente vero in un momento in cui le infrastrutture critiche, essenziali per il funzionamento delle nostre società. Sono sotto attacco e gli attori malintenzionati sfruttano gli sviluppi tecnologici per evolvere rapidamente le loro tattiche“.

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