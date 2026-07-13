Si moltiplicano le accuse della Francia per le campagne di attacchi cyber la cui responsabilità sarebbe direttamente in capo al Governo russo.

“La Russia sostiene direttamente gli attacchi cyber l’Europa“, per questo la Francia convocherà nei prossimi giorni l’ambasciatore russo a Parigi. La stessa Francia sarebbe direttamente coinvolta in tali campagne di attacchi informatici. L’annuncio è arrivato lunedì da parte del ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot.

Il ministro ha aggiunto che il Governo di Parigi ha deliberato e imporrà “sanzioni nei confronti di alcuni individui ed entità russe, responsabili di queste operazioni orchestrate dall’FSB“.

All’emittente BFM TV/RMC, Barrot ha spiegato: “Condanneremo pubblicamente una vasta campagna di cyberattacchi condotta dalla Russia. La sua finalità è quella di attività di sabotaggio e spionaggio contro una dozzina di Paesi“.

Gli obiettivi

Gli attacchi, sottolinea il ministro, hanno preso di mira ministeri, aziende e operatori di servizi. L’obiettivo è quello “di sottrarre informazioni o sabotare le operazioni, ad esempio le infrastrutture ferroviarie, come è avvenuto in Polonia“.

In ogni caso, “la Francia è riuscita a individuare questi attacchi“, ha rimarcato. “Abbiamo rafforzato in modo significativo le nostre difese contro questi attacchi informatici“.

Secondo Barrot, “l’Europa dispone di un sistema di difesa contro gli attacchi informatici russi che è «uno dei dispositivi più avanzati“. In particolare, “per contrastare le campagne di disinformazione che potrebbero interferire con i processi elettorali” ma anche “in materia di lotta contro la criminalità informatica“.

Pubblica Amministrazione francese a rischio

Negli ultimi mesi la Pubblica Amministrazione francese e in generali enti di carattere istituzionale hanno subìto diversi attacchi cyber, evidenziando delle particolari vulnerabilità strutturali.

Meno di un mese fa L’Insee, l’Istituto nazionale di statistica della Francia, ha reso noto di aver subìto un attacco cyber che ha provocato una violazione dei dati personali nel proprio archivio del personale. Secondo l’ente, l’incidente ha coinvolto circa 12.800 dipendenti ed ex dipendenti, oltre ai membri dei corpi della funzione pubblica collegati all’istituto.

Lo scorso dicembre, le Poste e il ministero dell’Interno avevano subìto attacchi cyber, compromettendo i loro sistemi interni.

A maggio, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), responsabile dell’emissione dei documenti in Francia, si è dovuta confrontare con una situazione simile. Una altro rischio per la sicurezza nazionale francese, visto che l’Agenzia, sotto l’egida del Ministero dell’Interno, emette i documenti d’identità dei cittadini.

Anche in relazione all’operazione contro l’Istituto di Statistica si evidenzia l’interesse per quei comparti della Pubblica Amministrazione che dispongono di una grande mole di dati. Sia per rivenderli, che per impiegarli in campagne di phishing e varie truffe informatiche.

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