L’AI continua a rappresentare un rischio per la finanza, come ha sottolineato la Banca di Spagna.

“Più cooperazione internazionale nel settore della finanza per contrastare i rischi dell’AI“, questo il monito della Banca di Spagna.

Nel suo rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria, la Banca ha spiegato: “I nuovi strumenti di AI come Mythos e Glasswing di Anthropic potrebbero facilitare lo sfruttamento delle vulnerabilità del software. Si ridurrebbero così drasticamente il tempo che intercorre tra l’individuazione e l’uso malevolo della piattaforma“.

Gli analisti spagnoli hanno inoltre affermato: “In scenari sfavorevoli, lo sviluppo di tali modelli potrebbe avere un impatto sistemico negativo. Sarebbero così consentiti attacchi informatici più coordinati in tutto il settore finanziario globale e nell’economia“.

I rischi di Mythos

Diversi esperti di sicurezza cyber considerano Mythos come una sfida significativa per il settore bancario. Un aspetto, quest’ultimo, che ha suscitato una serie di avvertimenti da parte delle autorità di regolamentazione. E non c’è soltanto Mythos, ma anche Glasswing che è un programma di protezione ad accesso limitato collegato al primo.

“Il coordinamento internazionale è fondamentale per aumentare la resilienza a livello globale e prevenire gli attacchi”, ha affermato la Banca Centrale spagnola. Inoltre, ha sottolineato la necessità di una più stretta collaborazione tra autorità di regolamentazione, istituzioni finanziarie e fornitori di tecnologia.

Gli Usa, il Giappone, la Germania hanno intrapreso iniziative simili verso l’aumento costante dei rischi cyber AI per le banche e il settore finanziario.

Daniel Pérez Cid (Direttore stabilità finanziaria, Banca di Spagna): “Avanza il confronto tra la Banca e gli istituti di credito spagnoli“

Il Direttore per la stabilità finanziaria, Daniel Pérez Cid, ha dichiarato: “Il nostro ente si è confrontato con gli istituti di credito spagnoli dei rischi legati ai nuovi modelli di AI“.

“La capacità del settore finanziario di resistere alle minacce informatiche dipenderà sempre più dalla rapidità con cui vengono risolte le vulnerabilità e dalla capacità di anticipare i rischi emergenti“. Questa la chiusura della Banca.

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