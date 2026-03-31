La competizione si è svolta a Padova dal 26 al 28 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di squadre di ITS presenti in dieci regioni italiane.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha premiato i vincitori del campionato nazionale di Cybersicurezza ITSCyberGame2026 che si è tenuto a Padova dal 26 al 28 marzo 2026.



La competizione, organizzata dal CINI Cybersecurity National Lab con il supporto di ACN e il patrocinio di ITSItaly, ha visto la partecipazione di squadre di ITS presenti in dieci regioni italiane. Nel dettaglio, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.



Nelle tre giornate di confronto hanno presenziato 360 studenti suddivisi in 36 squadre, che hanno dovuto risolvere esercizi complessi di Cybersicurezza. Dall’analisi di vulnerabilità, ai penetration test, passando per digital forensics e gestione di incidenti informatici, simulando scenari reali.

Una sfida a colpi di cyber attacchi e difesa

Nel campionato individuale, 80 studenti si sono sfidati a colpi di cyber attacchi e difesa, con vittoria di vittoria di Carmelo Occhipinti dell’ITS ICT Academy di Roma.



L’approccio della competizione ha combinato conoscenze tecniche e capacità di pensiero critico, lavoro di gruppo e problem solving, elementi fondamentali per la formazione di futuri professionisti ICT.

Nunzia Ciardi (ACN, Vice Direttore Generale): “Questi ragazzi stanno dando forma alla futura architettura della cybersicurezza italiana”

“ITSCyberGame è la prova tangibile di come una formazione tecnica di eccellenza possa diventare una leva strategica per la resilienza nazionale”. Questo il commento di Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

“Questi straordinari ragazzi impegnati nella simulazione di scenari reali di attacco e difesa non stanno soltanto imparando una professione. Stanno dando forma, competenza dopo competenza, alla futura architettura della cybersicurezza italiana”.

“Per questo l’ACN sostiene con convinzione questa iniziativa. Perché sappiamo che il vero scudo digitale del Paese non si improvvisa. Si costruisce invece oggi, nelle aule, nei laboratori e nelle sfide che mettono alla prova talento, preparazione e visione“.

Poi, Ciardi ha aggiunto: “La carenza di professionisti cyber è ormai allarmante. Si stima che in Italia ne manchino circa 100mila. Non possiamo permetterci ritardi, Il tutto mentre una parte sempre più decisiva della nostra vita individuale e collettiva si svolge nel dominio digitale“.

E ancora: “Ai ragazzi e alle ragazze premiati rivolgo un messaggio semplice. Il Paese ha bisogno delle vostre competenze, e il vostro futuro professionale è già cominciato”.

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