Cybersecurity, Mocerino: “Investire per rafforzare il sistema Italia”

Il presidente di Netgroup ad assemblea Unindustria: “Senza formazione e alleanze strategiche, non c’è autonomia industriale”.

Il Lazio, al centro dell’innovazione cyber

“Il Lazio può diventare il laboratorio nazionale dell’innovazione, dove ricerca, impresa e capitale umano si incontrano. Serve una visione industriale condivisa, capace di coniugare competitività e sovranità tecnologica”. Lo ha dichiarato Giuseppe Mocerino, presidente di Netgroup, a margine dell’assemblea di Unindustria.

“Netgroup” – ha proseguito – “è parte attiva di questa strategia. Stiamo investendo in cybersecurity e intelligenza artificiale per rafforzare la sicurezza digitale del sistema Paese e ridurre la dipendenza tecnologica dall’estero”.

Per Mocerino, “la priorità per il tessuto produttivo regionale è costruire una filiera digitale solida, sostenibile e integrata con università e centri di ricerca. Senza formazione e alleanze strategiche, non c’è autonomia industriale”.

“È il momento di unire le forze. L’industria del Lazio può diventare il cuore della nuova politica industriale italiana, fondata su innovazione, sicurezza e responsabilità”, ha concluso.