Cybersecurity Italia, Key4biz e Energia Italia News: i 3 giornali del nostro Gruppo editoriale

Il video di presentazione del nostro Gruppo editoriale.

Oggi esiste una newsletter per tutto. Key4biz, il quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro, la invia dal 2002. Insieme alla Dailyletter, il giornale è un punto di riferimento per i decision maker. La notizia della nascita dell’Agenzia Cyber Nazionale data in anteprima. Veicolare la Cultura della Cybersecurity nel Paese perché attiene alla sicurezza nazionale. E la Conferenza internazionale CyberSec, evento che va “in scena” ogni anno. Questo e tanto altro è Cybersecurity Italia, il giornale di riferimento sulla cybersicurezza nel nostro Paese. Quali sono gli sviluppi della transizione energetica? Ogni giorno notizie ed analisi su normative, progetti e strategie della decarbonizzazione, con report e documenti, arricchiscono le pagine di Energia Italia News. Raccontiamo gli scenari energetici attuali per costruire insieme il cambiamento. Tre testate giornalistiche online verticali su: Digitale, Cybersecurity e Energia. Con approfondimenti, anteprime, interviste ai protagonisti, influence campaign per contribuire a determinare l’agenda politica.

Un menu per alimentare le idee dei nostri lettori (a volte più esperti di noi) e per stimolarli nelle decisioni che influiranno sul nostro futuro. Siamo un gruppo editoriale e siamo anche un media hub di brand journalism per narrare le innovazioni digitali più brillanti e le soluzioni energetiche per l’Italia, sempre con un focus sulla cybersecurity. Siamo idee, siamo competenze e siamo passione. Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto. Let’s partner together!”