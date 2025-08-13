Cybersecurity, in vista una riforma della Difesa?

Il Ministero della Difesa avrebbe redatto un decreto per accedere al database del perimetro cyber. In gioco ci sono i dati sensibili di centinaia di pubbliche amministrazioni, aziende partecipate e private.

In vista una riforma della Difesa

Anche il Ministero della Difesa vorrebbe accedere al database del perimetro cyber. Lo riporta il Messaggero, secondo cui il Ministero ha scritto un decreto che prevede l’accesso agli “elenchi” dei soggetti strategici che rientrano nel cosiddetto “perimetro di sicurezza cibernetica”.

I soggetti sono centinaia ma la lista è segreta. Questi attori devono avere degli altissimi livelli di sicurezza informatica e “blindare” l’accesso ai sistemi interni per scongiurare le possibili intrusioni dei cyber criminali. Per questo si coordinano con i Servizi di sicurezza e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ed eventuali negligenze comportano delle multe elevate.

Attualmente, ai nominativi possono accedere, oltre ai Servizi (Dis e le agenzie Aise e Aisi), la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Interno. Non quello della Difesa che avrebbe perciò “richiesto” di poter monitorare da vicino il “perimetro cyber”.

La misura si è resa necessaria per affrontare le sfide che su più fronti stanno impegnando l’Italia. Il tutto, considerando le ‘vulnerabilità sistemiche’ che l’ACN ha a più riprese evidenziato.

Il tema delle nomine

Ci sarebbero importanti novità anche per le nomine militari apicali, partendo da un importante accentramento decisionale.

Sempre il Messaggero ha spiegato: “Per i vertici delle Forze Armate, ossia generali di brigata, divisione e corpo d’armata, deciderà una commissione interforze. Una commissione fra Marina, Esercito e Aeronautica, integrata da un membro del gabinetto del ministro. Non più, dunque, i singoli Stati maggiori. Un cambiamento notevole, tutto da analizzare ed eventualmente implementare“.