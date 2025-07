Cybersecurity, Alfredo Mantovano ottiene la delega per la resilienza delle infrastrutture critiche

Mantovano, già titolare delle deleghe per la sicurezza nazionale e Segretario del Consiglio dei ministri, avrà il compito di coordinare le misure di prevenzione e risposta agli attacchi fisici e cyber contro reti e servizi vitali, aggiornando periodicamente la Presidenza sullo stato delle attività.

Il Governo rafforza la cabina di regia sulla protezione delle infrastrutture critiche e dei servizi essenziali. Con un decreto del 30 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha conferito al Sottosegretario Alfredo Mantovano la delega per la resilienza dei soggetti critici, nell’ambito del decreto legislativo 134/2024 che attua la direttiva UE 2022/2557 (CER Directive) e si affianca al quadro normativo NIS2.

Mantovano, già titolare delle deleghe per la sicurezza nazionale e Segretario del Consiglio dei ministri, avrà il compito di coordinare le misure di prevenzione e risposta agli attacchi fisici e cyber contro reti e servizi vitali, aggiornando periodicamente la Presidenza sullo stato delle attività. Potrà contare sull’Ufficio di livello dirigenziale generale istituito presso il Segretariato generale, che funge da punto di contatto unico nazionale per la resilienza e collabora con le autorità europee.

Italia sempre più sotto attacco

La decisione arriva in un momento critico. Secondo il report Operational Summary dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) pubblicato oggi, a giugno 2025 sono stati registrati 433 eventi cyber, con un incremento del 115% rispetto a maggio, e 90 incidenti confermati.

L’aumento è dovuto soprattutto a una massiccia campagna DDoS – 275 attacchi in 13 giorni – e a un’impennata di attività di hacktivism da parte di collettivi filorussi, che hanno colpito siti di imprese manifatturiere e sistemi industriali non critici, come piccoli impianti fotovoltaici e strutture ricettive, sfruttando piattaforme SCADA esposte online senza protezioni.

Nel mese, ACN ha inoltre segnalato la diffusione di vulnerabilità critiche su prodotti ampiamente utilizzati – tra cui Citrix NetScaler (CVE-2025-5777, -5349, -6543), Roundcube (CVE-2025-49113) e Veeam (CVE-2025-23121) – e ha inviato 6.428 comunicazioni dirette a enti e imprese per mitigare rischi e compromissioni, quasi il doppio rispetto a maggio.

La nuova delega a Mantovano punta a garantire una risposta integrata a questa escalation di minacce, rafforzando il coordinamento tra Governo, ACN e operatori di settori strategici per la sicurezza nazionale ed europea.