Cybersecurity Italia è lieta di annunciare che la 5^ edizione della Conferenza CyberSEC si svolgerà in collaborazione con la Polizia di Stato.

La 5^ edizione di CyberSEC, la Conferenza internazionale organizzata dal nostro giornale Cybersecurity Italia, sarà in collaborazione con la Polizia di Stato. “Cybercrime e CyberWar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune” è il titolo dell’edizione, che si terrà il 4 e 5 marzo 2026presso la Scuola Superiore di Polizia, via Pier della Francesca 3 – Roma

Dopo il successo dell’edizione 2025, CyberSEC2026 avrà un taglio ancora più istituzionale e sarà dedicata al Cybercrime, alla Cyberwar e al ruolo dello Stato nella difesa del futuro digitale. CyberSEC rappresenterà un momento di confronto e approfondimento non solo sulle tecnologie emergenti, ma anche sulla dimensione concreta e investigativa del contrasto al cybercrime, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nazionale e la resilienza collettiva.

Un luogo privilegiato di incontro

L’evento si conferma così non soltanto come la principale conferenza internazionale sulla cybersicurezza in Italia, ma anche come un luogo privilegiato di incontro e dialogo tra Istituzioni nazionali e internazionali, Forze dell’Ordine, Industria e mondo accademico.

Nel corso delle due giornate di lavori, illustri relatori si confronteranno sulle sfide attuali e future della sicurezza digitale, proponendo soluzioni e strategie per il rafforzamento della Difesa Comune dei Paesi alleati e like-minded.

Quali saranno i temi chiave?

I temi chiave della 5^ edizione della Conferenza CyberSEC sono diversi. Nelle specifico:

• Cybercrime e nuove minacce digitali. I dibattiti saranno su come contrastare, con tecniche investigative innovative e con tecnologie all’avanguardia, frodi finanziarie, ransomware, supply chain attack, sextortion, dark web.

• Geopolitica, Cyberwarfare e Sicurezza Nazionale.

• AI & Cybersecurity. Al centro, l’intelligenza artificiale come arma del crimine (deepfake, social engineering, malware autonomi) e come risorsa per la difesa e l’investigazione.

• Crittografia Post-Quantum & Resilienza delle Infrastrutture Critiche: roadmap per istituzioni e imprese.

• Cybercrime Economy: economia sommersa del crimine informatico, dai mercati neri digitali al riciclaggio via criptovalute e alimentare sempre di più nei cittadini la cultura della legalità digitale.