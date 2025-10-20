Cybersecurity Italia è lieta di annunciare che la 5^ edizione della Conferenza CyberSEC si svolgerà in collaborazione con la Polizia di Stato.

Dopo il successo dell’edizione 2025, CyberSEC torna con un programma ancora più ricco e autorevole. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, sarà organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato nella prestigiosa cornice istituzionale della Scuola Superiore di Polizia.

L’edizione 2026 sarà dedicata al Cybercrime, alla Cyberwar e al ruolo dello Stato nella difesa del futuro digitale. CyberSEC rappresenterà un momento di confronto e approfondimento non solo sulle tecnologie emergenti, ma anche sulla dimensione concreta e investigativa del contrasto al cybercrime, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nazionale e la resilienza collettiva.

Un luogo privilegiato di incontro

L’evento si conferma così non soltanto come la principale conferenza internazionale sulla cybersicurezza in Italia, ma anche come un luogo privilegiato di incontro e dialogo tra Istituzioni nazionali e internazionali, Forze dell’Ordine, Industria e mondo accademico.

Nel corso delle due giornate di lavori, illustri relatori si confronteranno sulle sfide attuali e future della sicurezza digitale, proponendo soluzioni e strategie per il rafforzamento della Difesa Comune dei Paesi alleati e like-minded.

Quali saranno i temi chiave?

I temi chiave della 5^ edizione della Conferenza CyberSEC sono diversi. Nelle specifico:

• Cybercrime e nuove minacce digitali. I dibattiti saranno su come contrastare, con tecniche investigative innovative e con tecnologie all’avanguardia, frodi finanziarie, ransomware, supply chain attack, sextortion, dark web.

• Geopolitica, Cyberwarfare e Sicurezza Nazionale.

• AI & Cybersecurity. Al centro, l’intelligenza artificiale come arma del crimine (deepfake, social engineering, malware autonomi) e come risorsa per la difesa e l’investigazione.

• Crittografia Post-Quantum & Resilienza delle Infrastrutture Critiche: roadmap per istituzioni e imprese.

• Cybercrime Economy: economia sommersa del crimine informatico, dai mercati neri digitali al riciclaggio via criptovalute e alimentare sempre di più nei cittadini la cultura della legalità digitale.