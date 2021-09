L’evento, organizzato dall’associazione culturare Cyber Actors, sarà totalmente gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticovid vigenti. Anche per questo, per accedere alla one-day, sarà necessario esibire il Green pass, indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza.

Via libera alla prevendita, gratuita, dei biglietti del Cyber Act Forum, evento che si terrà a Viterbo il 1 ottobre 2021 presso la prestigiosa location delle Terme Salus Resort & Spa.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 15.00 del giorno 7 settembre 2021 sul sito www.cyberactforum.it e permetteranno l’accesso alla kermesse dedicata al mondo della cybersecurity.

Ospiti di fama internazionale si alterneranno sul palco del Cyber Act Forum per parlare dei nuovi rischi legati alla sicurezza informatica, delle relative soluzioni e delle nuove possibilità date dalla tecnologia.

L’evento, organizzato dall’associazione culturare Cyber Actors, sarà totalmente gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticovid vigenti. Anche per questo, per accedere alla one-day, sarà necessario esibire il Green pass, indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza.

Sul sito www.cyberactforum.it è possibile osservare il programma completo della kermesse, che si svolgerà dalla mattina fino alla sera. Un giorno intero dedicato alla cybersecurity, un appuntamento per esperti, aziende, privati cittadini e studenti che comincerà alle 8.00 del 1 ottobre 2021, per terminare alle 17.30 dello stesso giorno.

Gli Speaker

Ecco l’elenco delle personalità, annunciate per il momento, che prenderanno spazio sul palco del Cyber Act Forum: