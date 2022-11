Copasir, ecco i nuovi membri: attesa per conoscere il presidente

Ecco i 5 senatori e i 5 deputati che compongono il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ha un ruolo strategico per la cybersicurezza nazionale.

È stata definita la composizione del COPASIR.

Deputati: Giovanni Donzelli (FDI), Lorenzo Guerini (PD), Marco Pellegrini (M5S), Ettore Rosato (IV), Andrea Rossi (PD).

Senatori: Andrea Augello (FDI), Claudio Borghi (Lega), Enrico Borghi (PD), Licia Ronzulli (FI), Roberto Maria Ferdinando Scarpinato (M5S).

Giuseppe Conte, il leader di M5S, spinge per Scarpinato come Presidente. Da prassi, questo ruolo viene assegnato a un parlamentare dell’opposizione. Ma in lizza c’è anche Italia Viva e il Partito Democratico.

