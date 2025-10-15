Computer Quantistici, Curioni (IBM): “Crittografia Post Quantum soluzione per vulnerabilità cyber”

Luigi Garofalo
15 Ottobre 2025
,

La videointervista ad Alessandro Curioni, Vice Presidente Europa e Direttore del Laboratorio di Zurigo – IBM.

Con i Computer Quantistici a rischio l’attuale crittografia. La videointervista ad Alessandro Curioni, Vice Presidente Europa e Direttore del Laboratorio di Zurigo – IBM: “Abbiamo già con la crittografia post quantum la soluzione per le vulnerabilità cyber che si andranno a creare con i Computer Quantistici, perché andranno a rompere gli attuali protocolli di crittografia delle comunicazioni di dati. Con l’iniziativa ‘Quantum Lake’ – ha aggiunto – Ibm porterà la conoscenza del calcolo quantistico nelle scuole italiane: solo formando studenti e imprenditori potremo costruire la prossima generazione di innovatori”.


Precedente

Direttore responsabile, Giornalista

Related Posts

Asahi Attacco

Asahi posticipa la pubblicazione del bilancio trimestrale a causa dell’attacco ransomware

15 Ottobre 2025
Qantas

Qantas, pubblicati sul dark web i dati esfiltrati nell’attacco cyber di luglio

15 Ottobre 2025

Frattasi (ACN): “Difesa, Spazio e cybersicurezza sono i pilastri del nostro futuro”

14 Ottobre 2025
Corea Nord

Criminal hacker nordcoreani rubano oltre 2 miliardi di dollari di crypto nel 2025

14 Ottobre 2025

Ultime news

Asahi Attacco
Qantas
Corea Nord
Nintendo
Chat Control 2.0
NSO