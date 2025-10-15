La videointervista ad Alessandro Curioni, Vice Presidente Europa e Direttore del Laboratorio di Zurigo – IBM.

Con i Computer Quantistici a rischio l’attuale crittografia. La videointervista ad Alessandro Curioni, Vice Presidente Europa e Direttore del Laboratorio di Zurigo – IBM: “Abbiamo già con la crittografia post quantum la soluzione per le vulnerabilità cyber che si andranno a creare con i Computer Quantistici, perché andranno a rompere gli attuali protocolli di crittografia delle comunicazioni di dati. Con l’iniziativa ‘Quantum Lake’ – ha aggiunto – Ibm porterà la conoscenza del calcolo quantistico nelle scuole italiane: solo formando studenti e imprenditori potremo costruire la prossima generazione di innovatori”.