Due le proposte legislative, il Chips Act 2.0 e il Cloud and AI Development Act.

La Commissione Europea ha presentato il Pacchetto per la Sovranità Tecnologica Europea, “un insieme di misure volte a rafforzare l’autonomia e capacità dell’Europa, quali semiconduttori, AI, cloud e open source“.

Al centro del Pacchetto si trovano due proposte legislative, il Chips Act 2.0 e il Cloud and AI Development Act. Vi rientrano, inoltre, “la Strategia sull’Open Source e una tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l’AI nel settore energetico“.

Queste misure, sottolinea la Commissione, “sostengono l’ambizione dell’Europa di diventare un continente dell’AI, rafforzando la sua autonomia digitale“. Contestualmente, contribuiranno ad ampliare la scelta in materia di tecnologie fondamentali per le imprese, i cittadini e le amministrazioni pubbliche dell’UE.

Il valore dell’iniziativa

Il valore dell’iniziativa si misura nella volontà di Bruxelles di costruire una maggiore autonomia, soprattutto dalle tecnologie statunitensi, anche nell’intelligence. Il cambiamento è volto “a ridurre le dipendenze strutturali e a garantire che l’Europa possa sviluppare, implementare e proteggere le tecnologie che utilizzano gli europei“.

Con il Chips Act 2.0, partendo dal Chips Act in vigore dal 2023, si punta a rafforzare “le capacità nelle tecnologie all’avanguardia nel campo dei semiconduttori che alimentano le piattaforme di AI“. I suoi pilastri saranno procedure di autorizzazione più veloci, una migliore e più vasta cooperazione l’introduzione di “un nuovo marchio di eccellenza per le regioni europee specializzate nei semiconduttori“.

La normativa sui semiconduttori è finalizzata “a rispondere prontamente alle vulnerabilità critiche nella catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori“. L’Unione, infatti, dipende ancora fortemente dai Paesi terzi per la produzione avanzata e la progettazione di chip.

Triplicare la capacità dei data center

Il Cloud and AI Development Act mira a triplicare la capacità dei data center in Europa nei prossimi cinque-sette anni. Il tutto, rinforzando il ruolo della strategia “Apply AI” per favorirne l’adozione. La legge sosterrà lo studio e l’innovazione nel campo delle tecnologie all’avanguardia e sostenibili. Al contempo, concilierà le ambizioni in materia di AI con gli impegni climatici.

L’obiettivo della Strategia sull’Open Source sarà quello di potenziare le alternative open source in settori prioritari. Nel dettaglio, “il cloud, l’AI, le tecnologie Internet, la sicurezza informatica e i semiconduttori“.

Prima dell’adozione e dell’entrata in vigore, “le proposte legislative saranno oggetto di negoziazione tra il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea“.

Ursula von der Leyen: “Si tratta di proteggere i nostri cittadini, difendere i nostri interessi e fare le nostre scelte“

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha analizzato le nuove misure. In questi termini: “Non possiamo permetterci di dipendere dagli altri per le tecnologie che garantiscono il funzionamento dei nostri ospedali, la stabilità delle nostre reti energetiche e la sicurezza dei nostri servizi“.

E ancora: “Si tratta di proteggere i nostri cittadini, difendere i nostri interessi e fare le nostre scelte. L’Europa dispone del talento, dell’eccellenza nella ricerca, della base industriale e del mercato unico. Insieme, dobbiamo trasformare questi punti di forza in sovranità tecnologica“.

Henna Virkkunen: “L’Europa deve assumere il controllo dei propri dati“

Henna Virkkunen, Vice-Presidente Esecutiva della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia ha commentato il pacchetto, sottolineando l’importanza del momento.

Queste le sue parole: “Viviamo in un mondo in cui geopolitica e tecnologia sono indissolubilmente legate. Chi promuove l’innovazione tecnologica plasmerà il futuro, e dobbiamo garantire che l’Europa svolga un ruolo di primo piano in questo ambito. Il pacchetto odierno segna un cambiamento significativo nell’approccio dell’Europa alla sovranità tecnologica“.

Poi, ha aggiunto: “È giunto il momento che l’Europa assuma il controllo dei propri dati, delle proprie catene di approvvigionamento e del proprio futuro in modo pulito e sostenibile. Stiamo rafforzando l’autonomia e la resilienza digitale dell’Europa, mantenendo al contempo la nostra economia aperta ai partner di tutto il mondo“.

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