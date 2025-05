Comitato Tecnico Scientifico dell’ACN: ecco i nomi del nuovo team

L’organismo, riformato con un provvedimento firmato dal sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ha un ruolo di supporto strategico, con funzioni consultive e propositive su temi cruciali per la sicurezza cibernetica del Paese.

È stato ufficialmente ricostituito il Comitato tecnico-scientifico dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Lo fa sapere la stessa Agenzia in una nota diffusa alla stampa. L’organismo, riformato con un provvedimento firmato dal sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ha un ruolo di supporto strategico, con funzioni consultive e propositive su temi cruciali per la sicurezza cibernetica del Paese.

Presieduto dal Direttore Generale dell’ACN, Bruno Frattasi, il Comitato, previsto dalla normativa istitutiva dell’Agenzia e dal suo regolamento di organizzazione, promuove il dialogo e la collaborazione tra il settore pubblico, quello accademico e il comparto industriale, sostenendo le iniziative congiunte in materia di cybersicurezza. Tra i suoi compiti, anche quello di contribuire all’attuazione della Strategia Nazionale per la Cybersicurezza 2022-2026, attraverso attività di coordinamento e impulso su ricerca, formazione, innovazione e consapevolezza.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico di ACN

La composizione del Comitato rispecchia un’ampia rappresentanza delle competenze nazionali nel settore, con membri interni all’ACN, esponenti del mondo industriale, accademico e delle associazioni strategiche.

Per l’Agenzia:

Andrea Billet , Capo del Servizio Certificazione e vigilanza

, Capo del Servizio Certificazione e vigilanza Gianluca Galasso , Capo del Servizio Operazioni e gestione delle crisi cyber

, Capo del Servizio Operazioni e gestione delle crisi cyber Gianluca Ignagni , Capo di Gabinetto

, Capo di Gabinetto Luca Nicoletti, Capo del Servizio Programmi industriali, tecnologici e di ricerca

Per l’industria:

Domitilla Benigni , AD di ELT Group

, AD di ELT Group Andrea Campora , Managing Director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo SpA

, Managing Director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo SpA David Neumarker , CISO di Aruba SpA

, CISO di Aruba SpA Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI

Per il mondo accademico e della ricerca:

Alessandro Armando , Direttore del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI e Professore ordinario all’Università di Genova

, Direttore del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI e Professore ordinario all’Università di Genova Paola Inverardi , Rettrice del Gran Sasso Science Institute e Professoressa ordinaria all’Università dell’Aquila

, Rettrice del Gran Sasso Science Institute e Professoressa ordinaria all’Università dell’Aquila Antonella Polimeni , Rettrice dell’Università di Roma Sapienza

, Rettrice dell’Università di Roma Sapienza Bruno Siciliano, Professore ordinario di automatica e robotica all’Università di Napoli Federico II

Per le associazioni del settore sicurezza strategica:

Yuri Rassega, Presidente di AssoCISO – Associazione Nazionale Chief Information Security Officer

Le funzioni del Comitato

Tra le competenze attribuite al Comitato rientrano:

l’analisi delle esigenze di formazione e qualificazione delle risorse umane ;

; la promozione della consapevolezza pubblica sui temi della cybersicurezza ;

; il supporto a progetti di ricerca e innovazione ;

; la partecipazione a programmi nazionali e internazionali ;

; il coordinamento con il Centro nazionale di coordinamento in cybersecurity.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, senza compensi o rimborsi spese.