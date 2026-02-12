All’interno di OpenAI sarebbe in funzione una versione specializzata di ChatGPT impiegata per analizzare e sorvegliare sulle eventuali fughe di notizie.

OpenAI disporrebbe di una versione specializzata di ChatGPT che impiega, al suo interno, per studiare articoli e sorvegliare le eventuali fughe di notizie. Secondo alcuni analisti cyber, il sistema riceve i contenuti e li confronta con le comunicazioni (Slack, e-mail) e i documenti interni.

In questi termini, si ricostruiscono catene e processi alla base dei possibili leak. L’AI, in particolare, sarebbe in grado di comparare le informazioni degli articoli ai file originari, restringendo il campo degli accessi. All’interno di un determinato perimetro, poi, si risale all’autore della diffusione delle informazioni.

Questa applicazione rappresenta un caso d’uso concreto dell’impiego di modelli di AI generativa non per la produzione di testo ma per attività di analisi e sicurezza interna.

I dubbi sulla privacy aziendale

La pratica, ha sottolineato The Information, “s’inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la protezione delle informazioni strategiche nelle aziende tecnologiche“. Alla base ci sono la competizione e l’interesse mediatico. Entrambi i fattori, a loro volta, rendono estremamente sensibili la gestione dei dati riservati.

Restano aperte tutte le questioni relative “all’equilibrio tra tutela aziendale, trasparenza e monitoraggio delle comunicazioni interne“. Il problema è che agire in questo modo sui dipendenti potrebbe sollevare grandi interrogativi sulle pratiche aziendali.

Non solo sicurezza interna

In un settore che punta sulla sicurezza come elemento fondante, anche un’esposizione minima può avere effetti a cascata sull’intero ecosistema. Per questo intervenire tempestivamente con dei correttivi è fondamentale. Tanto quanto promuovere delle misure di prevenzione.

Si consideri, inoltre, che la fuga di dati aziendali tramite strumenti di intelligenza artificiale non è solo una questione interna. Il tema della pubblicazioni di informazioni sensibili sull’AI possiede infatti una dimensione geopolitica. L’uso improprio di queste informazioni potrebbe in effetti legittimare vere e proprie operazioni di spionaggio industriale su scala globale.

Di qui, la scelta di misure sempre più al limite per proteggere la proprietà intellettuale, mediante un accesso più selettivo alle informazioni sensibili.

