Vero Cloud Ue, nasce la prima suite europea per il disaster recovery

Cubbit, SUSE, Elemento Cloud e StorPool lanciano una soluzione integrata per ridurre la dipendenza da provider extra-Ue e rafforzare la sovranità digitale europea.

Garantire continuità operativa alle organizzazioni in scenari critici, inclusa l’eventuale interruzione dei servizi da parte di fornitori non europei.

È questa la prima suite di disaster recovery completamente europea e sovrana presentata da Cubbit insieme a SUSE, Elemento Cloud e StorPool Storage al European Data Summit di Berlino lo scorso 15 aprile.

La soluzione nasce in un contesto in cui la dipendenza da infrastrutture cloud extra-Ue è sempre più percepita come un rischio, sia operativo sia geopolitico.

La suite è progettata per gestire scenari di emergenza, ma anche per accompagnare le aziende in un percorso più ampio di sovranità digitale. In particolare, consente di identificare workload critici, costruire ambienti di recovery autonomi e migrare progressivamente dati e servizi verso uno stack europeo, senza interruzioni operative. Il modello punta a evitare approcci “all or nothing”, offrendo una transizione graduale e immediatamente applicabile.

Uno stack europeo integrato

La soluzione combina tecnologie già mature provenienti da aziende europee, integrando componenti di storage, orchestrazione multi-cloud, rete, identità e gestione. L’obiettivo è superare uno dei principali limiti dell’ecosistema europeo: la frammentazione. Pur esistendo molte soluzioni affidabili, queste non sono spesso disponibili come piattaforma unica pronta all’uso.

L’iniziativa si inserisce nella visione EuroStack e nel Tech Sovereignty Catalogue, promuovendo un modello collaborativo tra aziende europee per costruire infrastrutture digitali autonome.

Spesa per il cloud sovrano: domanda in crescita

Il lancio arriva in un momento di forte crescita della domanda di soluzioni sovrane. Secondo le stime, la spesa europea in cloud sovrano IaaS è destinata a triplicare, passando da 6,9 miliardi di dollari nel 2025 a oltre 23 miliardi nel 2027. A spingere questa dinamica sono fattori come incertezza geopolitica, nuove normative (NIS2, DORA, GDPR) e necessità di controllo su dati e servizi critici.

La disaster recovery viene indicata come punto di partenza naturale: quando una dipendenza critica mette a rischio disponibilità e accesso ai dati — ad esempio in scenari di “kill switch” — avere un’infrastruttura alternativa diventa essenziale.