La proposta di bilancio di Trump per l’anno fiscale 2027 comporterebbe “ulteriori tagli per centinaia di milioni di dollari alla CISA“.

Ancora tagli per la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) nel piano di bilancio per l’anno fiscale 2027 proposto da Donald Trump.

Secondo una sintesi pubblicata venerdì, la riduzione ammonterebbe a 707 milioni di dollari. Tuttavia, da un altro documento sarebbe pari a 361 milioni di dollari. La discrepanza potrebbe dipendere dalle incertezze legate al bilancio del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS), di cui la CISA fa parte.

Indipendentemente dalle cifre esatte, il piano comporterebbe una riduzione significativa per un’agenzia che all’inizio dell’Amministrazione Trump disponeva di circa 3 miliardi di dollari. Secondo l’appendice di bilancio, la CISA finirebbe con poco più di 2 miliardi di dollari di fondi discrezionali, segnando un netto ridimensionamento.

Continuità operativa

Il documento di bilancio 2027 si pone in continuità con quello precedente, “includendo riferimenti alla chiusura di programmi che in realtà erano già stati eliminati“.

Da parte sua, la direzione dell’Amministrazione è quella di eliminare “sprechi e strumentalizzazioni”. Tra le misure, s’è la chiusura di uffici di gestione esterna (external engagement office). Il piano menziona anche “la fine di programmi legati alla censura e alla disinformazione“, comparti che la CISA, durante l’Amministrazione precedente, aveva dichiarato di non gestire o di aver già dismesso.

Le critiche

La reiterazione di simili misure si è tradotta in grandi polemiche. Dure critiche sono arrivate da Bennie Thompson, esponente Democratico e membro di spicco della Commissione Sicurezza Interna della Camera.

Questo il commento di Thmpson: “In linea con la strategia cyber del Presidente, questo bilancio dimostra una totale mancanza di comprensione dell’urgenza delle minacce informatiche. E, al contempo, di come mobilitare il Governo per affrontarle”.

Thompson ha inoltre sottolineato che nel 2023 la CISA spendeva circa 2 milioni di dollari per contrastare operazioni di disinformazione. Poi, ha aggiunto: “Non esiste alcuna giustificazione per un taglio sconsiderato di 700 milioni di dollari, soprattutto in un contesto di tensioni crescenti con l’Iran e di una Cina sempre più aggressiva”.

Il dibattito sul finanziamento della cybersicurezza si inserisce in un contesto globale sempre più complesso e instabile, sia per i Governi che per il settore privato.

Per approfondire

Leggi Budget of the U.S. Government per l’anno fiscale 2027 in PDF.

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