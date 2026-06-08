Pesano però le assenze di Cina e Usa, senza cui sarà molto difficile ottenere dei risultati completi.

Nuova iniziativa nel campo della tutela dei cavi sottomarini, con la firma del GUIDE (Guiding Principles for Underwater Infrastructure Defence Exchanges). Si tratta di un nuovo accordo quadro promosso da Singapore e presentato durante il 23° Shangri-La Dialogue, il principale forum asiatico sulla sicurezza internazionale.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di oltre quaranta Paesi tra cui gli Usa e tra i firmatari c’è stata anche l’Italia. Nella misura in cui i cavi trasportano oltre il 95% del traffico dati internazionale il fondale marino è oggi una dimensione strategica della competizione geopolitica globale.

In questo senso, vista l’importanza economica, si moltiplicano le minacce, cinetiche e cibernetiche, che incombono sui cavi di TLC e reti energetiche sottomarine.

Nessun vincolo, né obbligo

Il GUIDE rappresenta il primo capitolo di una nuova forma di cooperazione transregionale che mira alla “protezione delle infrastrutture critiche sottomarine“. Sabotaggi, attacchi e incidenti sono all’ordine del giorno e l’espansione continua di queste infrastrutture necessita di misure di sicurezza adeguate.

A relativizzare la portata dell’accordo è stata la sua natura. Il trattato, infatti, non è giuridicamente vincolante e non impone obblighi di nessun tipo. Crea un quadro “flessibile“, rispetto al quale i Paesi possono associarsi in maniera del tutto volontaria.

L’obiettivo generale è quello di “creare una piattaforma permanente di cooperazione tra le strutture della Difesa nazionali“. E per valorizzare questa prospettiva si punta a migliorare lo scambio di informazioni, buone pratiche, competenze tecniche e procedure operative.

L’iniziativa, sottolineano gli esperti, “punta inoltre a migliorare le capacità di allerta precoce, la comprensione condivisa delle minacce“. E “se necessario, il coordinamento nella risposta a incidenti e crisi che coinvolgano infrastrutture sottomarine.”

Secondo il Ministero della Difesa di Singapore, gli episodi registrati negli ultimi anni hanno evidenziato non solo la vulnerabilità delle reti sottomarine. Al contempo, infatti, si registrano anche le difficoltà di intervento quando i danni avvengono al di fuori delle acque territoriali.

Sono tutti “contesti caratterizzati da complessi problemi di attribuzione delle responsabilità, giurisdizione e applicazione del diritto internazionale“.

I firmatari

Nel dettaglio, all’accordo hanno aderito diciassette Paesi, tra Europa, Asia-Pacifico e Golfo Persico. Per l’Europa ci sono Italia, Francia, Uk, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania. Per l’Asia-Pacifico e il Medio Oriente, ci sono Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Thailandia, Filippine, Brunei e Qatar.

Molto importante la presenza europea, in particolare dei Paesi nordici e baltici. Questi ultimi, viste le crescente tensioni con la Russia, negli ultimi anni hanno maturato una sensibilità crescente verso la sicurezza delle infrastrutture critiche. Ci sono infatti stati numerosi episodi che hanno interessato il Mar Baltico e il Nord Europa.

Da rimarcare anche la presenza del Qatar, sempre più centrale per la sua posizione nel Golfo e nello stretto di Hormuz. La guerra tra Israele e Iran si sta sempre più allargando ad altri attori regionali e vede le infrastrutture di queste aree degli obiettivi militari sempre più sensibili.

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