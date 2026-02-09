Continuano gli investimenti dell’Unione Europea per la sicurezza dei cavi sottomarini, con un un nuovo pacchetto della Commissione da 347 milioni di euro.

La sicurezza dei cavi sottomarini europei è al centro degli interessi dell’Unione Europea, con una propensione continua agli investimenti. In quest’ottica, la Commissione ha varato un nuovo pacchetto, dal valore di 347 milioni di euro.

L’obiettivo della misura è “il rafforzamento della protezione dei cavi sottomarini da minacce intenzionali e sabotaggi diretti“. Nel dettaglio, la totalità dei nuovi nuovi fondi sarà proprio da destinare “ai cavi sottomarini all’interno degli sforzi generali per migliorarne sicurezza e resilienza“.

I finanziamenti rientrano nel programma di lavoro digitale del meccanismo per collegare l’Europa (MCE). Proprio la collaborazione tra i Paesi membri e le istituzioni comunitarie valorizza le misure di attenuazione dei rischi e la prontezza delle risposte rispetto a sabotaggi o attacchi cyber.

Henna Virkkunen (Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia): “Continueremo a collaborare con gli Stati membri“

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha sottolineato la centralità dei nuovi finanziamenti, come base per tutta una serie di nuove azioni. Azioni, ha dichiarato Virkkunen con cui “l’UE continua a dimostrare che siamo in grado di rispondere rapidamente alle crescenti minacce in un contesto geopolitico instabile”.

Virkkunen sarà uno dei relatori alla quinta edizione della Conferenza Internazionale CyberSEC – Cybercrime e Cyberwar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune, promossa e organizzata da Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, che si terrà a Roma il 4 e 5 marzo 2026 presso la Scuola Superiore di Polizia.

Virkkunen in una nota ha detto: “Abbiamo un approccio comune concordato con gli Stati membri per quanto riguarda i rischi per la sicurezza cui devono far fronte i cavi sottomarini. E insieme, misure per attenuare tali rischi e le aree che richiedono un rafforzamento in via prioritaria“.

Poi, ha aggiunto: “Continueremo a collaborare con gli Stati membri e le altre parti interessate per contrastare le minacce e investire in queste infrastrutture critiche. Le quali, sono fondamentali per la nostra sovranità tecnologica e la resilienza delle nostre società connesse”.

L’importanza delle riparazioni

Tra gli interessi di Bruxelles non c’è ‘solo’ sicurezza dei cavi sottomarini (Cable Security Toolbox) ma anche la loro riparazione. La Commissione ha infatti pubblicato “un invito a presentare proposte da 20 milioni di euro, per migliorare le capacità europea di riparazione dei cavi sottomarini“.

Si tratta della prima fase di un’iniziativa più ampia prevista per tutti i principali bacini marittimi dell’Unione Europea, compresi il Baltico, il Mediterraneo e l’Atlantico. Questo progetto pilota si concentrerà sul Mar Baltico. La scelta è dovuta all’aumento delle interruzioni dei cavi sottomarini negli ultimi anni, a riprova di quanto queste infrastrutture critiche potrebbero essere colpite con atti ostili.

Il valore della resilienza dei cavi

Si aggiunga che la Commissione ha presentato un elenco di 13 aree per progetti di interesse europeo sui cavi (CPEI) per i finanziamenti pubblici, in cui si specifica tre fasi quinquennali, fino al 2040. In questo caso specifico, “per finanziare progetti volti a rafforzare la resilienza dei cavi sottomarini“.

I settori CPEI saranno considerati prioritari nei prossimi inviti a presentare proposte nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility). Serviranno da base “per la pianificazione di eventuali finanziamenti nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale“.

