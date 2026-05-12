Il settore dei cavi sottomarini continua a crescere, come hanno evidenziato le ultime proiezioni di TeleGeography.

Gli investimenti in cavi sottomarini non si fermano e anzi aumenteranno sempre di più nei prossimi anni. Lo ha evidenziato TeleGeography, secondo cui il valore dei nuovi sistemi sottomarini che entreranno in servizio tra il 2026 e il 2029 supererà la quota dei 16 miliardi di dollari.

La tendenza conferma l’espansione delle infrastrutture digitali mondiali. Basti pensare che “il costo complessivo delle nuove costruzioni negli ultimi nove anni è stato in media di oltre 2 miliardi di dollari all’anno“. Il quadriennio 2026-2029 segnerà però un ulteriore passaggio in materia.

Se, infatti, fino al 2025 si poteva parlare di “accelerazione notevole“, i nuovi progetti annunciati sono solo indicativi di una crescita “quantitativa” ma generale, ripartita secondo i singoli settori.

Il sostegno all’investimento

Nello studio si legge ancora: “Al netto di alcuni anni anomali, il mercato non registrava un livello di investimenti così elevato dal biennio 2000-2001. Nell’occasione, infatti, l’espansione della rete Internet globale spinse operatori e investitori a costruire dorsali oceaniche in ogni continente“.

TeleGeography Credits

Sempre in un’ottica settoriale, c’è una differenza rispetto a quel periodo. Oggi infatti la base economica che sostiene la domanda è molto più solida e dunque c’è meno spazio per eventuali oscillazioni e ciclicità. “Cloud computing, streaming video, intelligenza artificiale, hyperscaler e traffico dati internazionale rappresentano una pressione strutturale e continua sulla capacità delle reti“.

Diversi i motivi. Per esempio, il fatto che sulle rotte più trafficate si rileva una crescita della scarsità di capacità disponibile. Sebbene molti sistemi non abbiano ancora raggiunto il limite teorico di utilizzo, “la domanda globale di banda continua a crescere a ritmi tali da rendere inevitabile la costruzione di nuove infrastrutture“.

TeleGeography ha inoltre evidenziato: “L’utilizzo della capacità sulle principali rotte oceaniche ha ormai superato il 50%. Senza ulteriori investimenti, il rischio di saturazione diventerebbe concreto nel giro di pochi anni“.

Un secondo elemento fondamentale riguarda l’evoluzione del modello economico dei grandi operatori digitali. I content provider globali, da Google a Meta fino ai grandi hyperscaler cloud, sono oggi i maggiori consumatori di capacità trasmissiva internazionale. Per queste aziende, “acquistare semplicemente banda da operatori terzi non è più sufficiente né economicamente efficiente“.

Il valore geo-economico del mercato

In termini geografici, negli ultimi tre anni l’Asia è stata la principale area di sviluppo infrastrutturale, con circa 2 miliardi di dollari investiti in nuovi cavi, seguita dalle rotte transpacifiche con 1,7 miliardi.

Ed è proprio osservando il periodo 2026-2029 che emerge la portata della nuova espansione. Nel quadrante asiatico potrebbero entrare in servizio sistemi per oltre 3,7 miliardi di dollari, il valore più elevato a livello globale.

TeleGeography

L’espansione di questo mercato ha dimostrato come la competizione geo-economica globale avvenga sempre di più sul terreno delle infrastrutture digitali strategiche. La domanda di dati cresce senza sosta, così come la necessità di reti oceaniche più veloci, sicure, resilienti, capaci.

I 16 miliardi di dollari entro il 2029 non rappresentano soltanto un nuovo primato finanziario. Sono infatti anche “il segnale che la connettività internazionale è ormai considerata un asset critico per la sicurezza economica, industriale e geopolitica dei prossimi decenni“.

Per approfondire

Leggi lo studio “Building Tomorrow’s Internet: A 2026 Update on Cable Investment” di TeleGeography.

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