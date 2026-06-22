Nelle prime ore dello scorso sabato sui cellulari sono arrivati milioni di messaggi sospetti per un’allerta “non autorizzata“.

In Brasile è allarme per un possibile attacco hacker criminale che avrebbe colpito il sistema di “Defesa Civil Alerta” (DCA). Nel fine settimana sui cellulari brasiliani sono arrivati milioni di messaggi sospetti, per un’allerta “non autorizzata“. Immediata la sospensione della piattaforma.

Il Ministero dell’Integrazione e dello Sviluppo Regionale (MIDR) ha confermato l’inizio delle indagini da parte della Polizia Federale (PF). La Segreteria Nazionale per la Protezione e la Difesa Civile (SEDEC) sta collaborando alle indagini della Polizia. Per il momento non risultano danni strutturali.

“Tutte le informazioni“, hanno comunicato le autorità di Brasilia, “saranno rese note a tempo debito, al termine delle indagini, anche al fine di non compromettere lo svolgimento delle stesse“. La Direzione per le Tecnologie dell’Informazione (DTI/MIDR) sta lavorando al ripristino del sistema in modo graduale e sicuro.

Dietro il possibile attacco

Secondo la perizia tecnica iniziale, le trasmissioni sarebbero avvenute tra le 23:41 di venerdì (19/06) e l’1:23 di sabato (20/06), per un totale di 10 attivazioni indebite.

Nove di questi hanno utilizzato la tecnologia di trasmissione con i cellulari, impiegata dalla Defesa Civil Alerta, attivando il livello “Estremo“, che emette un allarme acustico in situazioni di rischio imminente. La diffusione del decimo allarme è avvenuta mediante SMS.

Sono stati segnalati allarmi non autorizzati emessi negli Stati di San Paolo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e nel Distretto Federale. Trattandosi di un’attivazione non autorizzata, il comportamento degli allarmi non ha seguito lo standard operativo della Difesa. Da qui, l’allerta e le successive indagini sull’incidente cyber.

L’importanza delle notifiche

L’episodio, sottolineano gli esperti, ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture digitali utilizzate per le comunicazioni di emergenza. Il problema non va circoscritto al solo Brasile, che sta cercando di migliorare gli investimenti sul digitale ma si può indirizzare a tutta la regione.

Questi strumenti di notifica, infatti, sono fondamentali per avvisare tempestivamente la popolazione in caso di calamità naturali o altre situazioni di rischio.

Per il Brasile qualsiasi cittadino che si trovi nel comune in cui è previsto un disastro, potrà ricevere gli avvisi. Lo strumento è gratuito e funziona su cellulari compatibili (dispositivi Android e iOS lanciati a partire dal 2020) dotati di copertura di rete mobile con tecnologia 4G o 5G.

L’obiettivo dello strumento è garantire maggiore sicurezza alla popolazione, integrando gli altri meccanismi di allerta di emergenza. Oltre agli SMS, anche le TV a pagamento, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts.

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