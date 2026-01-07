Miguel De Bruycker, Direttore del Centro per la Cybersecurity del Belgio (CCB): “Abbiamo perso tutto il cloud. Se voglio che le mie informazioni siano al 100% nell’UE, non è realistico“.

“Abbiamo perso tutto il cloud e Internet, dipendiamo dagli Usa. Diciamolo chiaramente. Se voglio che le mie informazioni siano al 100% nell’UE, continuiamo a sognare. Si tratta di puntare ad un obiettivo irrealistico“. Con queste parole al Financial Times Miguel De Bruycker, Direttore del Centro per la Cybersecurity del Belgio (CCB), ha lanciato un allarme sul divario tra l’Europa e gli Usa in termini di infrastrutture digitali.

Lo stesso Direttore della cyber belga ha sottolineato che, alla luce della situazione attuale, è “impossibile” immagazzinare completamente i dati all’interno dei confini europei. Il tutto, poiché le aziende tecnologiche americane dominano questo settore.

Così, la sicurezza informatica dell’Europa, oggi, dipende in larga misura “dalla cooperazione delle aziende tecnologiche private, per lo più basate negli Usa“.

Ci sono rischi?

Allo stesso tempo, tuttavia, De Bruycker ha rassicurato sul fatto che questa dipendenza non costituisce un “problema di sicurezza enorme” per l’UE. “Non c’è un grande rischio di sicurezza immediato“, ha precisato. “L’Europa, però, sta perdendo terreno nelle tecnologie emergenti cruciali come il cloud computing e l’AI, che sono fondamentali per difendersi dagli attacchi informatici“.

De Bruycker ha sottolineato che l’Europa deve sviluppare capacità interne per migliorare la propria infrastruttura tecnologica. E in tal senso, ha accusato i regolamenti come l’AI Act comunitario di “bloccare” l’innovazione.

Secondo lui, i Governi dell’Unione Europea dovrebbero sostenere gli sforzi del settore privato per costruire soluzioni su larga scala in aree come il cloud computing e l’identificazione digitale. Alcuni esperti IT hanno suggerito che alcune aziende, come la francese OVHcloud e la tedesca Schwarz Digital, abbiano già un ruolo molto importante nelle forniture alle infrastrutture digitali critiche.

Quale sarà la direzione che l’UE dovrà intraprendere?

Al contempo, viste le proiezioni dell’attuale contesto geo-economico, per De Bruycker sarà fondamentale che l’UE investa sulla “sovranità tecnologica“.

“Penso che a livello dell’UE dovremmo chiarire cosa significa per noi sovranità digitale. Invece di concentrarci su come fermare gli ‘hyperscalers‘ americani, forse dovremmo concentrare le nostre energie nel costruire qualcosa da soli“, ha ribadito.

