Al convegno ‘Indipendenza Digitale’, promosso dal giornale Key4Biz, con Cybersecurity Italia media partner, è intervenuto il professore Roberto Baldoni. Il quale, alla luce delle trasformazioni e dei cambiamenti in atto, ha offerto le sue chiavi di lettura.

L’impatto del digitale sul quotidiano

Nella prima edizione di ‘Indipendenza Digitale’, il professore Roberto Baldoni – fondatore e primo Direttore Generale dell’ACN – ha offerto un’analisi sul rapporto tra digitale, economia, società. E del rapporto tra questi e la sovranità.

“La sovranità digitale significa agire sulle dipendenze tecnologiche“, ha dichiarato il professore. “Al contempo, la produzione nazionale di dati è soggetta ad un certo sistema normativo, a garanzia di una certa capacità di autorità“.

E ancora: “Sono tutte sfide che si vincono sia con i talenti che con le competenze. In secondo luogo, serve anche una società consapevole, nella misura in cui la difesa dei dati in mancanza di una società pronta, creerà comunque dei problemi. La consapevolezza deve essere sui rischi“.

Cyberspazio e UE

Baldoni ha anche aggiunto: “In più serve, una cooperazione internazionale che si declini a livello di organizzazioni che combattano i cyber attacchi. Di qui, il valore della diplomazia“.

La complessità delle variabili – anche in rapporto alle infrastrutture critiche e alle catene del valore – può indirizzare anche le vite dei singoli utenti. Il tutto, nella misura in cui gli stessi si interfacciano con le volontà delle aziende.

E Baldoni ha detto: “Nel momento in cui il cyberspazio diventa centrale nelle nostre vite è in quel momento che diventa un elemento di sicurezza nazionale. Tutto questo porta alla necessità di politiche che coprano e tutelino gli asset strategici, a partire dal cloud“.

Da qui, con uno sguardo all’Unione Europea: “Ogni rischio deve ovviamente essere valutato e analizzato a livello europeo. Basta con l’iper-regolamentazione. Serve un continuo rinnovamento“.