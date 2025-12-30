Le dure accuse contro Mosca di Holger Münch, il capo della Polizia federale tedesca, per il ruolo della Germania nel sostegno all’Ucraina.

“Per il suo forte sostegno all’Ucraina, la Germania diventa sempre di più obiettivo di azioni di sabotaggio e spionaggio della Russia che vuole indebolire la nostra democrazia“. Così il capo della Polizia federale tedesca, Holger Münch, in un’intervista a Tagesspiegel, in cui ha sottolineato anche la necessità di migliorare la qualità dell’analisi dei dati.

“Il numero dei casi che coinvolgono attori russi da parte della Procura federale“, ha detto ancora il vertice della Polizia, “è aumentato in modo significativo“.

Inoltre, ha precisato: “Stiamo assistendo all’aumento delle attività da parte di hacker con legami con lo Stato russo“. In particolare nel cyberspazio. Inoltre, si è assistito al costante accompagnamento di campagne di disinformazioni e attività dei droni.

“Quest’anno abbiamo documentato un numero a quattro zeri di avvistamenti di droni”

Un capitolo specifico, il capo della Polizia tedesca l’ha dedicato ai droni, vero assetto strategico nell’evoluzione contemporanea dei conflitti.

Sul tema, Münch ha ricordato: “Quest’anno abbiamo documentato un numero a quattro zeri di avvistamenti. Avvistamenti su siti di infrastrutture critiche, strutture militari e società che producono materiale bellico. Molti di questi sorvoli l’hanno avvistati persone. Non strumentazioni tecniche“.

Tuttavia, ha specificato che gli operatori dei droni sono stati identificati solo “in rari casi“. Da qui, Münch ha ribadito che la sorveglianza deve essere rafforzata. “Si cominci da aeroporti, strutture militari, fabbriche belliche e fornitori di energia“, ha rimarcato, con i dati raccolti da un nuovo centro di difesa dai droni della Polizia federale.

Il blackout del Parlamento

Questo legame tra Ucraina, Russia e Germania – in relazione alla seconda fase del conflitto russo-ucraino – si era arricchito circa due settimane fa di un altro capitolo. “A Berlino una sorta di blackout informatico ha colpito il Bundestag proprio durante la visita di Volodymyr Zelensky al Parlamento della Germania per la bilaterale con la presidente Julia Kloeckner“. Questa la descrizione della Bild.

“Ci sono stati forti disagi per accedere a Internet, ricevere e inviare mail. Diversi i disagi registrati da diversi gruppi parlamentari“. Al contrario, le forniture di energia elettrica non avevano avuto alcuna interruzione. Dopo circa tre ore, intorno alle 17:30, gli esperti IT sono riusciti ripristinare tutti i sistemi.

Fondamentale è stato anche l’intervento del Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) – l’Agenzia per la cyber tedesca – che ha agito per ripristinare i servizi IT interni del Bundestag.

