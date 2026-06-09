Nuovo allarme della Polizia Postale per la creazione di falsi siti di agenzie di viaggio per truffare i clienti.

Falsi siti di agenzie di viaggio sono una delle truffe più frequenti in questo periodo, puntando su portali contraffatti, molto precisi, pensati per ingannare gli utenti. Di questo si è occupato l’ultimo allarme della Polizia Postale. “Sono in rete siti web fraudolenti che si presentano come agenzie di viaggio, ma che in realtà sono dei criminali informatici“.

Questi creano “siti web identici a quelli reali, aprendo partite IVA e utilizzando numeri telefonici – fissi e mobili – che erano in uso ad attività esistenti, per apparire il più possibile credibili“. Tali piattaforme propongono offerte di viaggio particolarmente vantaggiose, invitando gli utenti a effettuare prenotazioni o pagamenti online.

Tuttavia, sottolinea la Polizia Postale, “una volta effettuato il pagamento, il servizio si rivela inesistente“. Quella al contrario è una truffa. “Si tratta di un tentativo di frode volto a sottrarre denaro sfruttando l’apparente autenticità dei contatti indicati“.

I consigli della Polizia Postale per tutelarsi

Da questo punto di vista, nella misura in cui gli utenti possono essere truffati proprio per la tipologia di e le modalità dell’operazione – con la veridicità dei siti – la Polizia Postale ha fornito una serie di consigli. Alla base, la necessità di “prestare la massima attenzione“. Si tratta di una serie di azioni, che possono alzare i livelli di protezione, aiutando gli stessi utenti. Nel dettaglio:

• verifica sempre l’autenticità del sito attraverso canali ufficiali.

• Non fidarti di offerte eccessivamente vantaggiose.

• Non effettuare pagamenti senza aver verificato l’agenzia.

• Contatta direttamente l’azienda tramite riferimenti ufficiali.

• Se hai dubbi, interrompi la procedura e segnala il sito.

Dove segnalare gli episodi sospetti

Per segnalazioni e per ulteriori informazioni, ha ricordato la Polizia Postale, il riferimento da contattare è il sito.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp