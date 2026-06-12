Attenti a questa truffa su WhatsApp, Cybersecurity Italia non è “incaricata di restituire fondi a clienti truffati”!

12 Giugno 2026
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È in corso una nuova truffa informatica che sfrutta il nome e la reputazione della nostra testata giornalistica, indicata “come società incaricata di offrire supporto tecnico e consulenziale alle vittime per recuperare i soldi”: è falso.

La truffa funziona così: i cybercriminali contattano al telefono, via email e su WhatsApp le vittime, a cui hanno rubato i soldi con una truffa informatica, presentandosi, però, come personale di Cybersecurity Italia, indicata dai truffatori, come “società incaricata di offrire supporto tecnico e consulenziale alle vittime per recuperare i soldi”.

Quindi la nuova truffa, in corso da giorni, sfrutta il nome e la reputazione della nostra testata giornalistica Cybersecurity Italia per truffare per la seconda volta le persone. Infatti, viene offerto loro a pagamentoil supporto tecnico e consulenziale da parte di CyberSec in tutte le fasi di gestione dell’incidente segnalato”.

Alle vittime viene anche inviata via email una falsa attestazione, con il logo della nostra testata, “di presa in carico del caso e l’avvio delle attività di assistenza”.

È un fake! Fate attenzione!

Uno dei nomi dei falsi mittenti dell’email contenente “la dichiarazione di assistenza a vittime di frode online” per conto di Cybersecurity Italia è: emanuele.nobile@scalable-x-ltd.com

Diffondiamo la notizia alla Polizia Postale alla quale sporgeremo anche la relativa denuncia.

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