Casinò di Monte Carlo sotto attacco

Il gruppo criminale D4rk4rmy ha rivendicato sul proprio sito Data leak Site (DLS) l’attacco ransomware contro il Casinò di Monte Carlo di inizio agosto.

La Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) – il principale operatore nel settore alberghiero di lusso nel Principato di Monaco – ha subito presentato denuncia. Il gruppo criminale, però, ha rimarcato il furto di dati sensibili dei clienti e di registri aziendali interni.

L’operazione ha rappresentato una seria minaccia per la reputazione globale del marchio, la privacy degli ospiti e la continuità aziendale.

La nota della SBM: “Avviate indagini su tutte le fonti possibili”

La società monegasca ha spiegato: “Tale atto riguarderebbe l’accesso a un numero molto limitato di contatti tra dipendenti e clienti“.

Poi, ha aggiunto: “Abbiamo immediatamente avviato indagini su tutte le fonti possibili. Parallelamente, abbiamo informato tutte le autorità competenti del Principato di Monaco. Nel dettaglio, l’Agenzia Monegasca per la Sicurezza Informatica (AMSN), l’Autorità per la Protezione dei Dati Personali (APDP), la Direzione della Sicurezza Pubblica. Con loro siamo attivamente impegnati“.

E ancora: “Abbiamo provveduto personalmente a presentare una denuncia. A questo stadio, non è stata rilevata alcuna intrusione o anomalia nei nostri sistemi informatici, né alcun impatto sulle nostre operazioni. Tutti i team competenti restano pienamente mobilitati per verificare e analizzare, nel più breve tempo possibile, la veridicità di questo presunto attacco informatico“.

Tra rischi e aspettative

Visti i potenziali rischi, anche le interruzioni minori ricevono tutte le massime attenzioni del caso. La pronta dichiarazione di SBM ha sottolineato la sensibilità nei confronti delle minacce alla sicurezza informatica e del controllo pubblico da parte degli operatori concorrenti.

Eventuali disservizi nel settore potrebbero mettere in luce la vulnerabilità delle catene del valore che infrastrutturano questi complessi sistemi. Di fronte all’aumento dei rischi informatici e alle aspettative degli ospiti di un servizio digitale senza interruzioni, si creano sempre nuove questioni.