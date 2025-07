World Leaks ha rivendicato l’attacco ransomware contro Acea, sebbene ancora non sia nota la mole dei dati esfiltrati.

Acea sotto attacco

Acea ha subito un importante attacco ransomware, che ha rivendicato World Leaks. Al momento la mole dei danni e dei dati esfiltrati dai database dell’azienda non sarebbe comunque ancora noto. Ne ha dato notizia ransomNews sul suo profilo X.

Non è stata una novità. Due anni fa, per esempio, un attacco hacker del gruppo cyber criminale Black Basta aveva colpito i suoi sistemi informatici. Quell’attacco, in un primo momento, non avrebbe avuto conseguenze dirette sui servizi essenziali erogati agli utenti (distribuzione di acqua ed elettricità).

In Italia il dibattito sul ransomware è fermo

Al contrario di altri Paesi, come il Regno Unito, in Italia il dibattito politico su questo tema sembra essersi fermato. Eppure, illeciti simili sono all’ordine del giorno, che si tratti di istituzioni, agenzie governative e soprattutto piccole e medie imprese (PMI).

Secondo l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nei primi quattro mesi del 2025 c’è stato un aumento del 107% dei Distributed Denial of Service (DDoS). In numeri, ce ne sono stati 345 in più nei primi quattro mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. C’è stato anche un aumento del 64% degli attacchi ransomware.

Per questo l’Italia non si può permettere di restare indietro sul tema. Il rischio è che rispetto agli altri Paesi si creino delle differenze troppo marcate che rendano complicate anche tutte le forme di cooperazione.