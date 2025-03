Attacco DDoS contro X, Musk accusa l’Ucraina. Ma l’attacco è stato rivendicato dal gruppo Dark Storm Team

L’accusa di Musk rischia di inasprire ulteriormente il già delicato scenario geopolitico internazionale, alimentando tensioni tra Washington, Mosca e Kiev.

Un nuovo capitolo nella guerra cibernetica globale si è aperto con l’attacco informatico che ieri ha colpito X (ex Twitter), lasciando milioni di utenti senza accesso alla piattaforma per diverse ore. Ma a far discutere non è solo l’entità dell’attacco, quanto le dichiarazioni incendiarie di Elon Musk, che ha puntato il dito verso l’Ucraina come possibile origine dell’azione ostile. Un’accusa che rischia di inasprire ulteriormente il già delicato scenario geopolitico internazionale, alimentando tensioni tra Washington, Mosca e Kiev.

Chi c’è dietro l’attacco? Il ruolo del Dark Storm Team

Secondo le prime analisi, dietro l’attacco potrebbe esserci il gruppo di hacker “Dark Storm Team”, che ha rivendicato l’azione su Telegram. Si tratta di un’organizzazione attiva dal 2023, nota per colpire infrastrutture digitali occidentali attraverso attacchi DDoS. Il gruppo ha un orientamento pro-palestinese e in passato ha preso di mira siti governativi di paesi della NATO, piattaforme finanziarie e reti di comunicazione in Israele. La loro campagna di cyber-attacchi sembrerebbe motivata da obiettivi ideologici e dalla volontà di destabilizzare le infrastrutture digitali critiche dell’Occidente.

X sarebbe stata presa di mira in quanto piattaforma centrale per la comunicazione e la diffusione di informazioni globali. Musk, con le sue dichiarazioni spesso controverse e il suo crescente coinvolgimento in questioni geopolitiche, potrebbe aver reso il social network un bersaglio ideale per gruppi che vogliono colpire la libertà di informazione e creare disordini nel panorama mediatico digitale.

Le dichiarazioni di Elon Musk

Elon Musk, proprietario della piattaforma, ha confermato l’attacco in un post pubblicato direttamente su X dopo il ripristino parziale dei servizi. “Abbiamo subito un massiccio cyber-attacco di livello superiore al solito. Gli indirizzi IP coinvolti sembrano provenire dall’area dell’Ucraina”, ha dichiarato Musk, lasciando intendere che dietro l’attacco potrebbe esserci un gruppo di hacker avanzati, se non addirittura un’azione orchestrata a livello statale.

Le modalità dell’attacco

L’attacco sarebbe stato condotto con la tecnica del Distributed Denial of Service (DDoS), che consiste nell’invio massiccio di richieste ai server della piattaforma per sovraccaricarli e renderli inaccessibili. Questa strategia è spesso utilizzata per dimostrare vulnerabilità nei sistemi e per lanciare un messaggio di sfida a governi e aziende tecnologiche.

Gli effetti e le contromisure adottate

Per diverse ore, gli utenti di X hanno riscontrato problemi di accesso, impossibilità di caricare post e un generale rallentamento della piattaforma. Il team di sicurezza della società ha lavorato senza sosta per mitigare l’attacco, bloccando gli indirizzi IP coinvolti e potenziando le difese della rete.

“Abbiamo attivato tutte le misure di sicurezza necessarie per contenere l’attacco e proteggere i dati degli utenti”, ha dichiarato un portavoce di X. Tuttavia, non è ancora chiaro se ci siano state violazioni dei dati personali, e un’indagine approfondita è in corso.

Rischi futuri e tensioni geopolitiche

Questo attacco evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle piattaforme digitali nei confronti di minacce informatiche sempre più sofisticate. Se dovesse emergere un collegamento tra gli hacker e uno Stato, l’incidente potrebbe avere ripercussioni geopolitiche significative, soprattutto in un contesto già teso a livello internazionale.

Le autorità di cybersicurezza di Stati Uniti ed Europa stanno monitorando la situazione, mentre gli esperti avvertono che attacchi di questo tipo potrebbero intensificarsi nei prossimi mesi, colpendo non solo i social media, ma anche infrastrutture critiche come reti energetiche e sistemi finanziari.