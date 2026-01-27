“Prendiamo sempre molto sul serio la privacy dei consumatori e la sicurezza dei dati”, ha spiegato Nike in un comunicato. “Stiamo indagando sull’eventuale incidente cyber e valutando attivamente la situazione”.

“Prendiamo sempre molto sul serio la privacy dei consumatori e la sicurezza dei dati”, ha dichiarato Nike in un comunicato, per chiarire la portata dell’attacco cyber che avrebbe colpito la nota azienda. “Stiamo indagando su un potenziale incidente di sicurezza informatica e stiamo valutando attivamente la situazione”.

Secondo la Reuters, infatti – pur in mancanza di conferme ufficiali – il noto gruppo ransomwere World Leaks ha affermato sul suo sito web di aver pubblicato 1,4 terabyte di dati provenienti proprio dalla Nike. Dati, in particolare, relativi alle varie operazioni commerciali.

“Il tentativo di individuare le informazioni di contatto degli hacker criminali“, ha aggiunto la Reuters, “non ha avuto immediatamente successo“. Da parte della Nike non sono arrivati ulteriori commenti.

Oltre la Nike

Le prospettive di un attacco cyber di tale portata potrebbero causare alla multinazionale dell’abbigliamento sportivo danni non soltanto economici ma anche reputazionali. A maggior ragione, considerando che in questo momento sta cercando di rilanciarsi.

Allo stesso tempo, non è ancora chiaro se la violazione possa aver interessato i dati dell’intera catena del valore, ossia i principali fornitori all’ingrosso della Nike come Dick’s, Macy’s e JD Sports.

Vulnerabilità nei servizi

Negli ultimi anni, gli attacchi informatici hanno generato grande confusione nel settore delle vendite e dei servizi, con ingenti perdite economiche per le aziende. MGM Resorts International, Clorox e UnitedHealth Group hanno tutte subìto attacchi importanti nel 2023 e nel 2024.

L’attacco a MGM è costato all’azienda almeno 100 milioni di dollari di danni. Dall’altro lato, Clorox ha registrato un calo di oltre 350 milioni di dollari nelle vendite nette trimestrali.

A destare preoccupazioni tra gli esperti cyber è l’effettivo livello di sicurezza effettiva dell’intera infrastruttura informatica di questi grandi gruppi. In effetti, le modalità e il tempismo coordinato delle operazioni hanno attirato l’attenzione degli analisti.

