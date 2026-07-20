L’attacco cyber che ha colpito la compagnia petrolifera statale colombiana è soltanto l’ultimo di una lunga serie contro le infrastrutture energetiche.

La compagnia energetica statale della Colombia Ecopetrol ha subìto un attacco cyber, confermando il furto di dati associati a circa 3.300 profili utente. L’azienda ha avvertito “di non poter escludere che l’incidente possa avere un impatto finanziario significativo sulle proprie attività“.

L’azienda ha comunque precisato la mancanza di riscontri diretti di possibili interruzioni critiche delle operazioni, della capacità produttiva o effetti economici diretti. Inoltre, “le informazioni sottratte non risultano ancora essere state diffuse pubblicamente dagli autori dell’attacco“.

In ogni caso l’incidente – come del resto in tutti i casi in cui sono coinvolte catene del valore così rilevanti – potrebbe avere degli effetti anche nel medio periodo.

I criminali avrebbero già chiesto un riscatto

Ecopetrol è la più grande azienda della Colombia e uno dei principali produttori di energia dell’America Latina, responsabile di oltre il 60% della produzione nazionale di idrocarburi. Proprio per il suo ruolo strategico e per la grandezza dei mercati in cui opera, sottolinea la Reuters, l’incidente desta particolare attenzione sia sul piano economico sia su quello della sicurezza informatica.

Secondo la società, gli autori dell’attacco non sono stati ancora identificati. Tuttavia, “i criminali avrebbero già contattato l’azienda avanzando richieste estorsive e minacciando la pubblicazione dei dati qualora le loro richieste non trovassero un riscontro positivo“.

La violazione ha interessato gli ambienti di archiviazione cloud di 15 società controllate del gruppo, inclusa la stessa Ecopetrol. L’azienda ha inoltre reso noto di essere riuscita a bloccare un tentativo di attacco ransomware, impedendo che il malware cifrasse i sistemi informatici coinvolti.

Sono tuttora in corso le attività di analisi per determinare l’entità della compromissione. Secondo la compagnia, tra le informazioni potenzialmente esposte potrebbero figurare “dati riservati, informazioni proprietarie e dati personali“.

Non è soltanto una questione economica

Nel comunicato – che ha diffuso venerdì scorso – la società ha sottolineato la pluralità di conseguenze dello stesso incidente.

L’attacco potrebbe colpire non soltanto i bilanci. Qualora infatti emergessero ulteriori elementi o divulgate le informazioni sottratte dai cyber criminali ci sarebbero rischi anche per la reputazione aziendale, i risultati operativi e la situazione finanziaria

L’episodio, sottolineano gli esperti, rappresenta l’ennesimo attacco informatico contro infrastrutture strategiche del settore energetico. Un comparto, quest’ultimo, sempre più nel mirino dei gruppi criminali specializzati in estorsioni digitali e campagne ransomware.

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