Il ministro per la P.A. Alberto Zangrillo ha dichiarato: “Tutti gli attori istituzionali competenti stanno portando avanti le procedure previste dalla normativa per definire i contorni degli attacchi ai vari sistemi interessati. L’obiettivo è quello di tutelare i dati e garantire i servizi“.

L’attacco cyber contro Sistemi informativi, una società di IBM – ma sono due entità completamente separate – ha messo sotto pressione tutta la Pubblica Amministrazione italiana. La società Sistemi Informativi gestisce infatti una buona parte dell’infrastruttura tecnologica per la P.A. e per diverse grandi aziende. Il ripristino dei servizi essenziali è completo ma le indagini continuano.

Sono infatti ancora ignoti sia l’entità dei danni, che i responsabili. “Abbiamo identificato e contenuto un incidente di cybersicurezza, attivando immediatamente i nostri protocolli di risposta e coinvolgendo i principali esperti di sicurezza informatica, interni ed esterni“. Questo il commento di IBM.

Dalle prime analisi è emerso come ad operare sarebbe stato il gruppo hacker criminale cinese Salt Typhoon. Quest’ultimo avrebbe ottenuto l’accesso ai sistemi, mantenendolo per due settimane.

Paolo Zangrillo (ministro per la P.A.): “Subito operativi per definire i contorni dell’attacco, tutelare i dati e garantire i servizi“

“Tutti gli attori istituzionali competenti stanno portando avanti le procedure previste dalla normativa per definire i contorni degli attacchi ai vari sistemi interessati. L’obiettivo è quello di tutelare i dati e garantire i servizi“. Questo il commento del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo in una nota che ha riportato Adkronos.

L’ACN “la cui delega risiede nella Presidenza del Consiglio, ha avviato ogni azione necessaria con tempestività, mettendosi al lavoro per definire l’origine e l’eventuale impatto dell’attacco“. In questo senso, sottolinea il ministro, bisogna “comprendere quali elementi dei sistemi coinvolti possano essere stati eventualmente violati“.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp