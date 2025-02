Attacchi DDoS in Italia, preparazione e risposta agli attacchi secondo l’ACN. Il report

Il documento sottolinea la crescente minaccia degli attacchi DDoS e la necessità di adottare strategie di prevenzione, rilevamento e reazione per garantire la resilienza digitale delle infrastrutture italiane.

Il Servizio Operazioni e Gestione delle Crisi Cyber dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha pubblicato un rapporto dedicato alla minaccia Denial of Service (DoS) e Distributed Denial of Service (DDoS), analizzando le tecniche di attacco più diffuse e fornendo indicazioni mirate per la mitigazione del rischio.

Questa pubblicazione prosegue l’attività di analisi e comunicazione già avviata dal Servizio Operazioni, consolidando le raccomandazioni di protezione condivise con i soggetti nazionali più esposti a questo tipo di attacchi. Le informazioni contenute nel documento rientrano nel lavoro di monitoraggio e risposta gestito dal CSIRT Italia all’interno dell’ACN.

Gli attacchi DoS mirano a compromettere la disponibilità di un sistema o servizio esaurendone le risorse di rete, elaborazione o memoria. La loro evoluzione, il DDoS, sfrutta una rete distribuita di dispositivi compromessi per eseguire attacchi su larga scala, rendendo più complessa l’attività di contrasto. Per praticità, nel rapporto il termine DDoS è utilizzato in senso generale per riferirsi anche agli attacchi DoS.

Attacchi DDoS in Italia: cosa dice il report ACN

1. Introduzione e Contesto

Il report analizza la minaccia Denial of Service (DoS) e Distributed Denial of Service (DDoS), che compromettono la disponibilità dei servizi digitali esaurendo le risorse di rete e di elaborazione. Gli attacchi DDoS sono particolarmente insidiosi perché provengono da più fonti distribuite, rendendo la mitigazione più complessa.

2. Scenario Attuale degli Attacchi DDoS in Italia

Obiettivi principali : infrastrutture critiche, enti governativi, istituzioni finanziarie, provider di telecomunicazioni e servizi digitali essenziali (SPID, PEC, pagamenti online).

: infrastrutture critiche, enti governativi, istituzioni finanziarie, provider di telecomunicazioni e servizi digitali essenziali (SPID, PEC, pagamenti online). Tipologie di attacco più comuni : Volumetrici : saturazione della banda di rete con traffico massivo (es. UDP Flood, DNS Amplification). Esaurimento di stato : sovraccarico di firewall e bilanciatori (es. SYN Flood). Applicativi : blocco di servizi specifici (es. Slowloris, Slow POST). Malformazione di pacchetti : sfruttamento di vulnerabilità software (es. Ping of Death).

: Motivazioni degli attaccanti : Economiche (estorsione, sabotaggio della concorrenza). Ideologiche (hacktivismo, guerra informatica). Personali (vendetta, dimostrazione di abilità).

:

3. Impatti degli Attacchi DDoS

Interruzione di servizi essenziali : blackout di piattaforme critiche con danni alla continuità operativa.

: blackout di piattaforme critiche con danni alla continuità operativa. Perdite economiche : blocco di transazioni online, richieste di risarcimento, perdita di clienti.

: blocco di transazioni online, richieste di risarcimento, perdita di clienti. Danni reputazionali : calo di fiducia da parte di utenti e investitori.

: calo di fiducia da parte di utenti e investitori. Riduzione della produttività: impossibilità di accedere a strumenti di lavoro digitali.

4. Strategie di Mitigazione

Per contrastare gli attacchi, il report suggerisce un approccio multi-livello:

Tecnologie di difesa : Soluzioni Anti-DDoS basate su cloud, on-premise o ibride. Dispositivi di rete con protezioni integrate (firewall, IDS/IPS). Content Delivery Network (CDN) per distribuire il traffico.

: Processi organizzativi : Piani di risposta agli incidenti e simulazioni di attacco. Formazione del personale per il riconoscimento precoce delle minacce. Selezione di ISP e partner con capacità di mitigazione DDoS.

: Contromisure specifiche per ogni tipo di attacco : Attacchi volumetrici : blocco del traffico malevolo con sistemi di filtering avanzati. Esaurimento di stato : ottimizzazione delle risorse di rete con SYN Cookies e Rate Limiting. Attacchi applicativi : CAPTCHA, analisi comportamentale, gestione dei bot. Pacchetti malevoli : aggiornamenti di sicurezza e patching continuo.

:

Il documento sottolinea la crescente minaccia degli attacchi DDoS e la necessità di adottare strategie di prevenzione, rilevamento e reazione per garantire la resilienza digitale delle infrastrutture italiane.

