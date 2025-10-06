ASI-ACN, accordo per rafforzare la cyber nel settore spazio e aerospazio

Attraverso questo accordo, ACN e ASI intendono realizzare congiuntamente iniziative, programmi e attività finalizzate a rafforzare la protezione delle infrastrutture e dei dati del comparto spaziale.

È stato firmato oggi l’Accordo quadro di collaborazione tra l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con l’obiettivo di sviluppare iniziative congiunte nei settori spaziale, aerospaziale e del relativo downstream applicativo per rafforzare la sicurezza e la resilienza cibernetica del Paese.

L’intesa segna un passo significativo verso la protezione delle infrastrutture critiche e dei sistemi digitali che supportano le attività spaziali e aerospaziali, ambiti sempre più strategici per la competitività, la sicurezza e l’autonomia tecnologica dell’Italia.

Attraverso questo accordo, ACN e ASI intendono realizzare congiuntamente iniziative, programmi e attività finalizzate a rafforzare la protezione delle infrastrutture e dei dati del comparto spaziale, promuovere la formazione e la diffusione della cultura della cybersicurezza, e favorire la ricerca e l’innovazione tecnologica nello specifico settore.

Tra gli obiettivi principali figurano la definizione della governance nazionale della cybersicurezza per il settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di soluzioni avanzate, come la crittografia quantum-resistant e le metodologie zero trust, oltre alla realizzazione di esercitazioni e campagne di sensibilizzazione volte a prevenire e contrastare le minacce informatiche.

L’accordo contribuirà all’attuazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022–2026, rafforzando la capacità del Paese di garantire sicurezza, autonomia tecnologica e competitività in un settore cruciale per lo sviluppo nazionale.