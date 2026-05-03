Arma dei Carabinieri, il Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti nominato Vicecomandante Generale

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Guido Crosetto, ha deliberato la nomina del Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti a Vicecomandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Su proposta del ministro Guido Crosetto, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti a Vicecomandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Due anni fa, Mennitti aveva assunto l’incarico di Comandante delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” con sede nella caserma Salvo D’Acquisto a Roma. Il Generale, inoltre, era stato uno dei relatori di Space & Underwater, la 1^ edizione della Conferenza internazionale dedicata ai domìni Spazio e Subacqueo promossa e organizzata dal giornale Cybersecurity Italia.

“Al Generale Mennitti rivolgo i miei più sinceri auguri per questo incarico”, ha dichiarato il ministro Crosetto. “La sua lunga esperienza e la profonda conoscenza dell’Istituzione rappresentano una solida garanzia. Sono certo che saprà svolgere il suo ruolo con competenza ed equilibrio, offrendo un apporto concreto all’azione dell’Arma al servizio dei cittadini, nel solco dei valori che la contraddistinguono“.

Poi, Crosetto ha aggiunto: “Un sentito ringraziamento al Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci per l’impegno e la dedizione con cui ha ricoperto il prestigioso incarico di Vicecomandante Generale, assicurando un prezioso contributo all’Istituzione”.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp