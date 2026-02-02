La funzione, disponibile con iOS 26.3, consente al dispositivo di trasmettere al gestore telefonico solo una posizione approssimativa e non più l’indirizzo preciso.

Apple ha introdotto una nuova funzione di sicurezza su alcuni modelli recenti di iPhone e iPad che limita la precisione dei dati di localizzazione condivisi con gli operatori di telefonia mobile. L’obiettivo è “rendere più difficile l’accesso alle informazioni sensibili“.

Non soltanto per i criminali informatici ma anche per le forze di Polizia e i servizi di intelligence. La funzione, disponibile con iOS 26.3, consente al dispositivo di trasmettere al gestore telefonico solo una posizione approssimativa, come il quartiere o l’area generale, anziché un indirizzo preciso.

Secondo Apple, questa impostazione migliora la tutela della privacy senza compromettere il funzionamento delle applicazioni né l’invio di informazioni accurate ai servizi di emergenza.

Quali modelli?

Al momento, ha sottolineato TechCrunch, la novità fa riferimento ad un numero limitato di modelli, tra cui iPhone Air, iPhone 16e e iPad Pro (M5), nonché ad un numero limitato di operatori in Paesi selezionati. In questa lista figurano Germania, Uk, Usa e Thailandia.

L’aggiornamento è arrivato in un contesto di crescente attenzione sull’uso dei dati di localizzazione. Le forze dell’ordine ricorrono sempre più spesso agli operatori telefonici per tracciare individui in tempo reale o ricostruirne gli spostamenti.

Al contempo, i dispositivi sono diventati bersagli privilegiati di attacchi informatici. Negli ultimi mesi, importanti aziende statunitensi del settore hanno segnalato intrusioni attribuite a gruppi hacker che hanno il sostegno di Paesi stranieri.

Il parere degli esperti cyber

Diversi esperti di sicurezza hanno sottolineato come il ruolo dei dispositivi mobili nella trasmissione dei dati di localizzazione è spesso sottovalutato. “Gli utenti non sono consapevoli del fatto che il telefono possa condividere informazioni sulla posizione anche al di fuori delle app”, hanno spiegato.

La nuova funzione di Apple, seppur ancora limitata nella diffusione, rappresenta quindi un primo passo concreto verso un maggiore controllo della privacy da parte degli utenti

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp