Sarà più facile per siti e app sui dispositivi della Apple bloccare gli account anonimi.

Apple si appresta a modificare “Hide My Email“, la funzione inclusa nell’abbonamento iCloud+ che consente agli utenti di nascondere il proprio indirizzo e-mail reale durante la registrazione a servizi online. La novità potrebbe rendere più semplice per siti web e applicazioni identificare e bloccare gli account creati tramite indirizzi email anonimi.

Attualmente, Hide My Email genera indirizzi casuali associati al dominio @icloud.com, che inoltrano automaticamente i messaggi all’indirizzo reale dell’utente. Questo sistema offre un elevato livello di anonimato. Questa funzione crea infatti degli indirizzi che risultano indistinguibili da quelli utilizzati dagli utenti Apple tradizionali.

Tuttavia, in una comunicazione inviata agli sviluppatori questa settimana, Apple ha annunciato il trasferimento nelle prossime settimane degli indirizzi generati tramite Hide My Email. Tutti questi andranno sul nuovo dominio @private.icloud.com.

Più facile identificare gli indirizzi anonimi

Il cambiamento, ha spiegato la stessa Apple, “potrebbe avere conseguenze importanti per la privacy online“. Utilizzando un dominio dedicato, app e servizi web potranno riconoscere immediatamente che un indirizzo email è stato creato tramite Hide My Email. Potranno così decidere se accettarlo o meno durante la registrazione.

In pratica, la modifica potrebbe facilitare l’implementazione di filtri che impediscono la creazione di account tramite indirizzi anonimi. Si tratta di una pratica già adottata da alcune piattaforme per contrastare spam, abusi o account multipli.

Apple ha precisato che tutti gli indirizzi esistenti continueranno a funzionare normalmente e a inoltrare la posta senza interruzioni. L’azienda ha inoltre invitato sviluppatori e fornitori di servizi di posta elettronica ad aggiornare i propri sistemi di filtraggio. Dovranno così garantire che i messaggi destinati agli utenti che utilizzano la funzione continuino a essere recapitati correttamente.

Le critiche

Al netto dei continui aggiornamenti in sicurezza, non tutti gli utenti hanno accolto positivamente la modifica. Diversi clienti hanno espresso preoccupazione sui forum di Reddit, sostenendo che il nuovo dominio ridurrà l’efficacia della funzione. L’altra preoccupazione è che renderà più difficile utilizzare indirizzi email anonimi per proteggere la propria identità online.

Secondo i critici, uno dei principali vantaggi della funzione era proprio la capacità di confondersi con i normali indirizzi iCloud, evitando discriminazioni da parte dei servizi online. Apple non ha commentato pubblicamente le motivazioni alla base della decisione e non ha risposto alle richieste di chiarimento avanzate dalla stampa specializzata.

Oltre la privacy degli utenti

In ogni caso, sottolineano gli esperti – visto anche il momento – la decisione della società potrebbe avere uno scopo superiore, rispetto alle logiche di funzionamento dei singoli dispositivi.

Si potrebbe infatti interpretare come “parte di una più ampia evoluzione del rapporto tra privacy, sicurezza e identificazione digitale“. Il tutto, “in un contesto in cui la possibilità di rimanere anonimi sul web è sempre più al centro del dibattito pubblico“.

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