Anthropic allarga l’accesso a Mythos anche all’Europa (e l’Italia)

L’apertura all’Europa arriva dopo le polemiche sulle prime fasi di accesso al modello, quando le autorità europee e alcune agenzie UE erano rimaste fuori dal perimetro iniziale.

Anthropic allarga l’accesso a Mythos, il suo modello di intelligenza artificiale con capacità avanzate in ambito cyber. La società americana estenderà l’uso del modello a circa 150 nuove organizzazioni in oltre 15 Paesi, inclusi diversi Stati europei.

“Stiamo estendendo la partnership a circa 150 nuove organizzazioni”, ha spiegato Anthropic in un aggiornamento sul progetto Glasswing.

Anche Paesi europei nel programma

Secondo Politico, l’espansione coinvolge organizzazioni in più di 15 Paesi. Tra gli Stati europei indicati figurano Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Belgio e Svezia. Viene citata anche la Svizzera.

La società ha spiegato che continuerà ad allargare ulteriormente Project Glasswing. “Le future espansioni copriranno organizzazioni negli Stati Uniti e all’estero, proprio come questa”, ha indicato Anthropic.

L’apertura all’Europa arriva dopo le polemiche sulle prime fasi di accesso al modello, quando le autorità europee e alcune agenzie UE erano rimaste fuori dal perimetro iniziale.

ENISA e il nodo delle garanzie di sicurezza

Politico riferisce anche che Anthropic ha invitato ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, ad accedere a Mythos dopo un incontro a San Francisco.

Secondo un funzionario della Commissione europea citato dalla testata, l’UE dovrà ora definire un meccanismo per accedere al modello con adeguate garanzie di sicurezza.

Il nodo riguarda il controllo dell’uso. Mythos può essere utile per rafforzare la sicurezza di software e infrastrutture digitali europee, ma richiede procedure chiare: soggetti autorizzati, ambienti protetti, tracciabilità delle attività e gestione coordinata dei risultati.

Anthropic ha precisato che ogni nuova organizzazione ammessa al programma dovrà operare dentro il perimetro di Project Glasswing. La società intende quindi mantenere un modello di accesso selettivo, almeno finché strumenti di questa capacità non potranno essere distribuiti con salvaguardie più robuste.

L’apertura dopo le polemiche con la BCE

L’apertura di Project Glasswing a nuove organizzazioni europee arriva quindi in un momento in cui anche la BCE ha alzato il livello di attenzione su Mythos. Secondo il Financial Times, l’istituto ha convocato le banche europee per discutere l’impatto dei nuovi modelli AI sui sistemi IT del settore finanziario, con particolare attenzione alla velocità con cui strumenti di questo tipo possono individuare vulnerabilità e rendere più urgente il ciclo di patching.

Frank Elderson, membro del board BCE e vicepresidente del Consiglio di vigilanza bancaria, ha avvertito che le minacce cyber legate all’AI “devono essere affrontate più velocemente” e che il reverse engineering di una vulnerabilità corretta da una patch potrebbe richiedere non più settimane, ma “forse 30 minuti”.

Per le banche europee, l’accesso a informazioni e capacità tecniche su modelli come Mythos diventa quindi un tema operativo: ridurre i tempi di aggiornamento, rafforzare il vulnerability management e coordinare meglio la risposta con autorità, fornitori e partner internazionali.