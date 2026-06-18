Quando rilevare non basta più: l’intelligenza che protegge l’impresa connessa. Affidare a Sielte il presidio MDR e l’orchestrazione XDR significa colmare un vuoto operativo, ecco perché.

Per anni la sicurezza informatica si è retta sull’idea rassicurante del muro: un perimetro da innalzare attorno ai sistemi, nella convinzione che all’interno fosse tutto al sicuro.

È un modello che oggi non regge più perché i dati, le applicazioni e i dispositivi sono distribuiti tra data center, cloud e strumenti personali mentre le persone possono lavorare, potenzialmente, in ogni luogo e le reti attraversano confini sempre più mobili. Anche le minacce sono cambiate: non arrivano più solo come file riconoscibili da firme note, ma come campagne dinamiche capaci di muoversi lateralmente, sfruttare credenziali legittime e restare latenti per settimane.

Contro un avversario così serve osservare, comprendere e reagire in tempo reale anche a ciò che non si è mai visto prima. È in questo scenario che MDR (Managed Detection and Response) e XDR (Extended Detection and Response) diventano decisivi: il primo porta la detection and response dentro un servizio gestito e continuativo, il secondo estende rilevamento e risposta a tutti i domini tecnologici dell’organizzazione. Sielte ne ha fatto un pilastro della propria offerta, integrando tecnologie avanzate in un modello in cui il valore non sta solo nello strumento, ma nella capacità di orchestrarlo e trasformarlo in protezione concreta per il cliente.

Oltre l’antivirus: l’endpoint che si difende da solo

Ogni strategia moderna parte dall’endpoint — portatile, server o postazione di lavoro — perché è spesso da lì che un attacco prende avvio. Le soluzioni tradizionali si limitavano a confrontare file e comportamenti con minacce già note; le tecnologie di nuova generazione adottate da Sielte ribaltano la logica, analizzando in tempo reale ciò che accade su ogni dispositivo.

Se un processo, una connessione o una modifica al sistema appaiono anomali, anche in presenza di codice mai osservato prima, la piattaforma rileva la minaccia, isola il dispositivo compromesso e blocca la propagazione. È il cuore della detection and response: individuare un’intrusione e reagire subito, riducendo a pochi minuti le finestre di esposizione con una console unica in cloud per governare l’intero parco dispositivi.

Dall’endpoint all’intera superficie: la visione estesa dell’XDR

Proteggere l’endpoint, però, significa illuminare solo una parte dell’infrastruttura. Un attacco sofisticato lascia tracce simultanee in tutto l’ambiente digitale: segnali che, isolati, possono sembrare marginali, ma che messi in relazione rivelano un’intrusione in corso. È questa la logica dell’XDR: estendere rilevamento e risposta a tutti i domini tecnologici, facendo convergere gli eventi in un’unica intelligenza analitica capace di ricostruire la sequenza dell’attacco. Per Sielte, questa visione si articola in tre direttrici complementari, integrate in un disegno architetturale unitario.

La prima è la rete, che resta l’arteria dell’organizzazione e uno dei principali terreni di propagazione degli attacchi. Le tecnologie integrate da Sielte presidiano i punti critici del flusso informativo, in modo da intercettare i movimenti dell’aggressore prima che raggiunga gli asset più sensibili. La seconda è l’identità, diventata una delle principali linee di difesa. Molte violazioni non nascono da una barriera forzata, ma dall’uso di credenziali legittime sottratte.

Le soluzioni presidiate da Sielte rispondono con autenticazione a più fattori, isolamento delle sessioni a rischio, verifica dello stato di sicurezza dei dispositivi e gestione dei certificati digitali secondo il principio del «non fidarsi mai per default». L’ultima frontiera è quella dei dispositivi mobili e connessi — smartphone, tablet, apparati industriali e operativi — che hanno moltiplicato i punti di contatto con l’esterno. Le tecnologie adottate da Sielte consentono di governarli e proteggerli in modo centralizzato, applicando politiche uniformi, separando dati aziendali e personali e mantenendo il controllo anche fuori dalle mura aziendali.

Il valore non è nella tecnologia: è in chi la fa funzionare

È qui che si distingue un fornitore di tecnologia da un vero partner di sicurezza. Le piattaforme più avanzate, lasciate a sé stesse, non bastano, è necessario possedere la capacità di progettare, integrare, governare ed erogare la sicurezza giorno dopo giorno.

È in questo spazio che si colloca Sielte, che orchestra le tecnologie in un servizio MDR gestito e continuativo, presidiato da strutture operative specializzate. Analisti qualificati validano gli allarmi, distinguono i falsi positivi, indagano gli incidenti reali e attivano la risposta nei tempi richiesti dalla minaccia.

Attorno a questo presidio, Sielte offre progettazione architetturale, valutazione della postura di sicurezza, monitoraggio continuo degli ambienti informatici e operativi, threat intelligence, gestione del rischio e percorsi di consapevolezza per gli utenti. Inoltre, vi è la possibilità, per le realtà che hanno già investito in soluzioni di protezione endpoint o XDR proprie, di affidarsi a Sielte: l’integrazione in un servizio MDR unico valorizza quanto già presente, senza richiedere di ripartire da zero.

Questo modello è particolarmente rilevante per la Pubblica Amministrazione locale, dove obblighi normativi ed esposizione al rischio crescono, ma gli staff tecnici sono spesso sottodimensionati e privi di competenze cyber specialistiche. Affidare a Sielte il presidio MDR e l’orchestrazione XDR significa colmare un vuoto operativo: l’ente può dunque disporre di un team che governa le piattaforme, monitora l’infrastruttura senza interruzioni e si assume l’onere della risposta. È il modo in cui anche amministrazioni con poche risorse possono garantire protezione e continuità dei servizi senza dover costruire da zero competenze rare e difficili da trattenere.

Un interlocutore unico per una difesa coerente

La forza del modello sta nella sua unitarietà. Sielte non propone una collezione di prodotti da assemblare, ma un disegno integrato in cui MDR e XDR — endpoint, rete, identità e dispositivi mobili — convergono in un’unica regia.

È la differenza tra possedere strumenti e disporre di una strategia. In un contesto di minacce sempre più sofisticate e competenze cyber difficili da reperire, affidarsi a un partner capace di progettare, integrare ed erogare la sicurezza come servizio continuativo diventa una condizione essenziale per proteggere continuità operativa e fiducia digitale.