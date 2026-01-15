Rafforzata la governance integrata della sicurezza a supporto della crescita internazionale e delle sfide tecnologiche.

Almaviva annuncia la nomina di Antonio Pisano a Chief Security Officer (CSO) del Gruppo, con responsabilità dell’Area Security. La nuova organizzazione garantirà un presidio unitario, rafforzato e coordinato a livello internazionale in materia di sicurezza.

La decisione si inserisce nel percorso di crescita internazionale del Gruppo, nel suo posizionamento a livello europeo e nell’impegno su tematiche strategiche legate alle sfide tecnologiche e alla sovranità digitale. In questo contesto, Almaviva punta a qualificare ulteriormente i profili di tutela della sicurezza industriale, digitale, fisica e della continuità operativa (business continuity), in uno scenario globale sempre più complesso e dinamico.

Marco Tripi (CEO Almaviva): “Con l’ingresso di Antonio Pisano consolidiamo un modello di sicurezza integrato“

“Con l’ingresso di Antonio Pisano consolidiamo un modello di sicurezza integrato, capace di accompagnare l’evoluzione del nostro business a livello globale” ha dichiarato Marco Tripi, CEO Almaviva Group. “La nuova Area Security nasce con l’ambizione di essere un abilitatore della trasformazione digitale e della sovranità tecnologica, proteggendo persone, asset e risorse informative, per contribuire in modo efficace alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo”.

L’Area Security, alla quale risponderanno funzionalmente i CSO delle Società del Gruppo a livello internazionale, avrà l’obiettivo di assicurare un unico punto di presidio dei modelli e delle soluzioni di sicurezza, l’identificazione delle priorità strategiche e il consolidamento dell’adozione dei migliori standard e framework internazionali in materia.

Antonio Pisano vanta oltre trent’anni di esperienza nel campo della sicurezza informatica e delle tecnologie digitali, maturata in contesti istituzionali e industriali di primo piano. Ha ricoperto ruoli manageriali di rilievo, sviluppando una solida competenza nell’innovazione tecnologica e nella gestione di ambienti IT complessi e critici. Nel corso della sua carriera ha operato presso la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per approdare successivamente in ambito industriale dove, in Leonardo, ha guidato un ampio team di specialisti dedicati allo sviluppo di soluzioni e tecnologie innovative per l’ottimizzazione dei processi aziendali.

Pisano, inoltre, ha svolto attività di docenza e seminariali al Master specialistico in “Intelligence per la sicurezza nazionale e internazionale” alla LUM Business School, al Master e Alta formazione in “Intelligence and Emerging technologies” dell’Università degli Studi di Udine e al Master in “Sicurezza delle informazioni ed informazione strategica” del Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università La Sapienza di Roma.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp