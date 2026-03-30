Allarme di sicurezza per gli iPhone, preoccupano le minacce Coruna e DarkSword. Come proteggersi

30 Marzo 2026

I dispositivi della Apple sono sempre più vulnerabili, in particolare a due strumenti che gli analisti cyber hanno chiamato Coruna e DarkSword.

I clienti Apple, in particolare i possessori di iPhone e iPad, sono sempre più soggetti ad attacchi cyber, soprattutto da parte di Coruna e DarkSword. Secondo gli analisti che li hanno studiati questi toolkit troverebbero impiego sia da parte spie governative che cybercriminali per rubare dati da cellulari e tablet.

È raro assistere a violazioni così diffuse che coinvolgono gli utenti di dispositivi Apple“, hanno sottolineato. “Negli ultimi dieci anni, gli unici precedenti registrati riguardavano operazioni contro gli uiguri in Cina e contro cittadini di Hong Kong“.

Nella misura in cui questi potenti strumenti di hacking sono trapelati online, si moltiplicano potenzialmente i furti di dati per centinaia di milioni di iPhone e iPad. Soprattutto quelli utilizzano un software non aggiornato (la reale vulnerabilità).

Cosa sono Coruna e DarkSword?

Coruna e DarkSword, ha spiegato TechCrunch, sono due tipi di strumenti di hacking avanzati che contengono ciascuna una serie di exploit in grado di violare iPhone e iPad. Una volta che hanno ottenuto gli accessi sottraggono i dati degli utenti. In particolare

  • messaggi.
  • Dati del browser.
  • Cronologia delle posizioni.
  • Criptovalute.

Questi tipi di attacchi sono per definizione “indiscriminati e pericolosi“, poiché possono intrappolare chiunque visiti un determinato sito web che ospita il codice dannoso.

I ricercatori di sicurezza che hanno scoperto questi toolkit affermano che gli exploit di Coruna possono hackerare iPhone e iPad con iOS da 13 a 17.2.1, versione rilasciata nel dicembre 2023. DarkSword, invece, contiene exploit in grado di hackerare iPhone e iPad con dispositivi più recenti che eseguono iOS 18.4 e 18.7, rilasciati nel settembre 2025.

In ogni caso la minaccia di DarkSword è più immediata per il grande pubblico. Qualcuno ha divulgato parte di DarkSword e l’ha pubblicata sul sito di condivisione di codice GitHub. Ha così reso più facile per chiunque scaricare il codice dannoso e lanciare i propri attacchi mirati agli utenti Apple che utilizzano versioni precedenti di iOS.

Come difendersi

Rispetto all’analisi e alle conoscenze sulle minacce più recenti che colpiscono i dispositivi Apple, sono arrivati una serie di suggerimenti per migliorare la difesa dei dispositivi. Vale a dire:

  • aggiornare il software. Assicurarsi che il tuo iPhone o iPad abbia l’ultima versione di iOS o iPadOS.
  • Evitare link sospetti e allegati. Molte intrusioni iniziano con messaggi di phishing.
  • Monitorare attività sospette. Controllare notifiche, app e dati per segnali di accessi non autorizzati.

La situazione è seria“, hanno rimarcato gli analisti, “ma con le giuste precauzioni è possibile ridurre significativamente il rischio di furti di dati“. Con la massima attenzione si possono limitare anche i rischi cyber più importanti.

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