Alessio Fasano nuovo Country Manager EMEA di FireMon

Dal 1 febbraio 2024 Fasano ricopriva l’incarico di Country Manager per l’Italia, la Grecia, Cipro e Malta di Skybox Security, azienda israeliana leader globale nel campo della cybersecurity che ha cessato le proprie attività il 25 febbraio 2025.

Alessio Fasano è il nuovo Country Manager per la Regione Southern EMEA di FireMon, azienda leader nel Network Security Policy Management (NSPM).

“Dopo un mese intenso di riflessioni, valutazioni e tante conversazioni con molti di voi, sono felice di annunciare il mio ingresso in FireMon, azienda leader mondiale nel Network Security Policy Management (NSPM), nel ruolo di Country Manager per la Regione Southern EMEA, che comprende Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Marocco e Grecia”, ha annunciato Fasano in un lungo post su Linkedin. “Quando Skybox Security ha improvvisamente cessato le sue attività, il mio primo pensiero è stato: “Come posso continuare ad aiutare i miei clienti e partner in questo momento così complesso?”, ha aggiunto.

“FireMon è leader globale nel Network Security Policy Management (NSPM) – aiutando le aziende ad ottenere piena visibilità, automatizzare le modifiche alle policy, ridurre i rischi e garantire la conformità continua in ambienti ibridi cloud e on-prem, offrendo un programma di migrazione dedicato agli ex-clienti Skybox, pensato per garantire una transizione semplice e rapida. La mia missione non cambia: ascoltare, supportare e accompagnare clienti e partner in questa fase di cambiamento e oltre. Sono qui per garantire continuità, rispondere alle vostre esigenze, e assicurarvi un percorso di crescita sicuro ed efficace. Rimettiamoci in viaggio, insieme!” ha concluso.

SkyBox Security: la cessione delle attività lo scorso 25 febbraio

Il 25 febbraio del 2025 Skybox Security ha annunciato la cessione di tutte le attività e la vendita delle sue attività e tecnologie alla società israeliana di cybersecurity Tufin. In una dichiarazione pubblicata sul sito web di Tufin, l’amministratore delegato Ray Brancato ha scritto: “Il 24 febbraio 2025, Skybox ha preso la difficile decisione di chiudere le sue operazioni con effetto immediato. Per coloro che sono stati colpiti da questo evento, comprendiamo che si tratta di un momento incerto e vogliamo assicurarvi che Tufin è qui per aiutarvi a tracciare il vostro percorso futuro. Come leader nella gestione delle politiche di sicurezza di rete, ci impegniamo a garantire una transizione fluida per i clienti di Skybox, fornendo gli strumenti, le competenze e la guida necessaria per continuare a proteggere le loro reti senza interruzioni”.

Nel 2017, Skybox aveva raccolto 150 milioni di dollari in un importante round di finanziamento guidato da CVC Capital Partners, che aveva investito 100 milioni di dollari, con ulteriori 50 milioni provenienti da Pantheon Ventures, con sede a Londra. Quel finanziamento aveva portato il totale raccolto dall’azienda a 288 milioni di dollari. All’inizio del 2016, il fondo di investimento americano Providence aveva acquisito il 75% di Skybox per 96 milioni di dollari, valutando l’azienda 120 milioni di dollari.

Skybox è stata fondata nel 2002 da Gidi Cohen, che ha ricoperto il ruolo di CEO prima di essere sostituito da Rosen. L’azienda ha sviluppato software di gestione della sicurezza informatica che utilizza analisi avanzate per dare priorità ai rischi della rete e fornire raccomandazioni per risposte ottimali. La sua tecnologia era progettata per gestire ambienti di rete complessi, inclusi infrastrutture fisiche, virtuali, cloud e di tecnologia operativa (OT).

Il CV di Alessio Fasano

Prima di entrare in Skybox Security, Alessio Fasano ha lavorato presso Retelit come Chief Security Officer, dove ha svolto un ruolo cruciale nel migliorare la strategia di sicurezza dell’organizzazione. Le sue responsabilità includevano lo sviluppo di piani di gestione delle crisi e la valutazione di soluzioni specializzate nel campo della sicurezza informatica.

Ha inoltre ricoperto la carica di copresidente di un’associazione industriale globale focalizzata sui temi di rete, cloud ed automazione tecnologica.

Negli anni, il Country Manager ha ricoperto altri ruoli come Direttore della Corporate IT, dell’Ingegneria di Prevendita e delle Offerte e della Strategia IT Aziendale. Nella sua carriera, iniziata ormai 25 anni fa, Fasano è noto anche per aver fondato e guidato Novustech come CEO per otto anni, fondato e guidato PA Maghreb in Marocco e per aver collaborato con Symantec.