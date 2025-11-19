Al via “Space&Underwater”, la Conferenza sulle sfide Cyber dello Spazio e dei Cavi Sottomarini: il 3 dicembre a Roma. Tra gli speaker: Samantha Cristoforetti (ESA)

La 2^ edizione della Conferenza internazionale del quotidiano Cybersecurity Italia, che si terrà il 3 dicembre a Roma presso la Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto”.

Nel contesto geopolitico come affrontare e vincere le sfide per la Cybersecurity nello Spazio e nella Dimensione Subacquea?

Sono due domìni sempre più strategici e interconnessi da cui dipendono sia la continuità delle transazioni finanziarie e delle comunicazioni digitali (il 99% dei dati della telefonia e del web passa dai cavi sottomarini) sia la sicurezza cibernetica ed energetica nazionale ed europea nonché sono abilitatori della New Space Economy e dell’Underwater Economy.

Le risposte alle sfide saranno date attraverso strategie e politiche industriali nel corso della 2^ edizione di Space&Underwater – la Conferenza internazionale del quotidiano Cybersecurity Italia, che si terrà il 3 dicembre a Roma presso la Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” – da parte di autorevoli speaker istituzionali, come:

Samantha Cristoforetti, Astronauta dell’ESA.

Henna Virkkunen, Vice-Presidente esecutiva della Commissione europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia.

Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione.

Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare.

Salvatore Luongo, Generale di Corpo D’Armata, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Pierpaolo Ribuffo, Ammiraglio di Squadra, Capo Dipartimento per le Politiche del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roberta Pinotti, Presidente, Fondazione Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS).

Mauro Lunardi, Generale di Squadra Aerea, Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Aeronautica.

Daniele Rossi, Dirigente Divisione XI Economia e industria dello spazio, industria aeronautica e della difesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ersilia Vaudo, co-fondatrice dell’associazione “Il Cielo Itinerante” e Chief Diversity Officer di ESA.

ATTESO IL MINISTRO CROSETTO

È stato invitato anche Guido Crosetto, ministro della Difesa.

PARLAMENTARI ITALIANI/EUROPEI

Nutrita sarà anche la partecipazione di parlamentari italiani e europei, come:

Elena Donazzan,Vicepresidente Commissione ITRE del Parlamento europeo e relatrice dello EU Space Act.

Salvatore Deidda, Presidente IX Commissione (Trasporti, Poste e TLC) della Camera dei Deputati.

Pino Bicchielli, IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati.

Andrea Casu, Vicepresidente IX Commissione (Trasporti, Poste e TLC) della Camera dei Deputati.

Alexandra Geese, Commissione ITRE del Parlamento europeo.

Andrea Mascaretti, Presidente Intergruppo Parlamentare Space Economy della Camera dei Deputati.

Marta Schifone, Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

STRATEGIE E PROGETTI DI AZIENDE LEADER

Durante la Conferenza Space&Underwater verranno condivise le strategie e illustrati i progetti da parte di manager di aziende nazionali e internazionali leader nei due domìni, come:

Amb. Stefano Pontecorvo, Presidente di Leonardo

Gabriele Pieralli, Amministratore Delegato di Telespazio.

Giampiero Di Paolo, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia.

Intervento di Fincantieri.

Domitilla Benigni, CEO & COO di ELT Group.

Raul Gil, EVP & CEO di Prysmian Transmission.

Alfio Rapisarda, Head of Global Security di Eni.

Luigi Ballarano, Responsabile Cyber Security di Terna S.p.A.

Emilio Gisondi, CEO di Tinexa Defence.

Umberto Arcangeli, Amministratore Delegato di Dassault Systèmes Italia.

Mario Nicosia, V.P. Technology Country Leader di Oracle.

Mauro Capo, Digital Sovereignty Lead Europa di Accenture.

Giuseppe Mocerino, Presidente di Netgroup.

Stefano Mele, Head of Cybersecurity & Space Economy Law Department di Gianni&Origoni.

Diego Fasano, CEO di Ermetix.

TAVOLI DI LAVORO/AULE TEMATICHE

Saranno 4 i tavoli di lavoro/aule tematiche che caratterizzeranno la prima parte della sessione pomeridiana. Tra gli speaker:

Marco Brancati, SVP Technology, Innovation & Systems Technology, Leonardo Space Division.

Augusto Cramarossa, Responsabile Ufficio Coordinamento Strategico, Agenzia Spaziale Italiana.

Marcello Spagnulo, Consigliere Scientifico di Limes, Esperto Tavolo Tecnico COMINT, Comitato Interministeriale Politiche Spaziali e Aerospaziali del Governo.

Edoardo Balestra, Contrammiraglio (CP), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Davide Véroux, Managing Director & Partner, Boston Consulting Group.

Anass Hanafi, Executive Secretary Space Safety Governance Committee, International Association for the Advancement of Space Safety (IAASS).

Jacopo Diamanti, Space Head of Engineering, GMSPAZIO.

Giorgio Apponi, Head of Defence & Intelligence and COSMO-SkyMed Commercial, e-GEOS.

Alessandro Marrone, Head of Defence, Security & Space Programme, (IAI).

STARTUP

Durante la Conferenza, i partecipanti avranno anche l’occasione di conoscere 3 startup italiane tra le più innovative nello Spazio e nell’Underwater e con un’elevata capacità di scalabilità.

ORGANIZZAZIONE

Space&Underwater è organizzato da Cybersecurity Italia, il quotidiano online, diretto da Luigi Garofalo, dedicato alla Cultura Cyber e ai temi internazionali della Sicurezza Cibernetica.

