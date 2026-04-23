AISE, Giovanni Caravelli confermato direttore per altri due anni

Nominato nel 2020, il prefetto sarà direttore per altri due anni e diventerà il più longevo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

Il Prefetto Giovanni Caravelli sarà direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) per altri due anni. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Della proroga, spiega la Presidenza del Consiglio, è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Caravelli sarà il più longevo direttore dell’AISE. Supererà per tempo in carica anche l’ammiraglio Fulvio Martini, che diresse il Sismi dal 1984 al 1991, così si chiamava l’intelligence prima della riforma del 2007.

Giovanni Caravelli: il CV

Classe 1961, generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano, ha ricoperto dal 25 agosto 2014 l’incarico di Vice Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE), con delega all’esercizio delle funzioni vicarie. Dal 16 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri lo ha nominato Direttore della stessa Agenzia.

Dopo il liceo classico, è entrato nell’Accademia Militare di Modena nel 1979, 161° Corso “Esempio”. Nel gennaio 1984 è stato assegnato al 4° Reggimento a.msl. c/a in Mantova dove, fino ad agosto 1992, ha ricoperto gli incarichi di Sottocomandante, Comandante di btr.a.msl.c/a HAWK e di Ufficiale addetto al controllo tattico di gr.a.msl.c/a HAWK. Dal 1993 al 1998 ha svolto incarichi di Stato Maggiore presso il II Reparto SIOS e presso l’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

Nel 1998 ha assunto il comando del 1° Gruppo del 4° Reggimento artiglieria contraerei “Peschiera” in Cremona, impiegandolo anche in Puglia dall’ottobre 1998 al giugno 1999 nell’ambito dell’Operazione NATO “Allied Force” per la crisi del Kosovo. Dal 1999 al 2002 ha svolto l’incarico di Capo Sezione presso l’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Dal 2002 al 2008 ha prestato servizio presso il SISMi come Direttore di Divisione Intelligence Militare. Dal giugno 2008 al giugno 2010 ha comandato la Brigata Informazioni, Ricognizione e Guerra Elettronica dell’Esercito in Anzio (RM).

Dal giugno 2010 al luglio 2011 è stato Consigliere Militare del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU in Afghanistan e Capo dell’Unità dei Consiglieri Militari di UNAMA, Staffan DE MISTURA. Assegnato al VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa nell’agosto 2011, ha svolto l’incarico di Vice Capo Reparto fino all’agosto 2013.

Dall’agosto 2013 all’agosto 2014 è stato Capo del II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa. Dal 25 agosto 2014 ha assunto l’incarico di Vice Direttore vicario dell’AISE e dal 16 maggio 2020 ne è stato nominato Direttore.

Ha frequentato il 118° Corso di Stato Maggiore (1992 – 1993), il 118° Corso Superiore di Stato Maggiore (1995 – 1996) presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia (RM), il 2° Corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (1996) presso il Centro Alti Studi per la Difesa in Roma, il XXIV Corso di “Orientamento e formazione per pubblici funzionari” presso la Società italiana per l’Organizzazione Internazionale in concorso con l’Istituto Studi Strategici per la Difesa in Roma (1994) ed il 6° Corso Interforze per Consiglieri Giuridici nelle Forze Armate (1997) presso la Scuola di Guerra dell’Esercito in Civitavecchia.

Ha inoltre conseguito il Master di specializzazione in Studi Europei presso l’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” (1998), il Master in “Peacekeeping Studies” all’Università degli Studi Roma Tre ed il Diploma di Perfezionamento Scientifico in Organizzazione della Cooperazione e dell’Integrazione Europea presso l’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” nel 2001. Nel 2013 ha frequentato il corso di Alta Formazione per Dirigenti Generali della Pubblica Amministrazione presso la Link Campus University.

È stato insignito delle seguenti onorificenze: Croce di Bronzo al Merito Militare; Croce d’oro per anzianità di servizio militare; Commendatore dell’Ordine del “Merito Distinto” dell’Esercito Argentino; Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Ufficiale con Spade dell’Ordine Melitense; Ufficiale dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio; Medaglia Mauriziana al merito per dieci lustri di servizio militare; Medaglia d’Argento al merito di lungo Comando; Medaglia per la partecipazione alla Missione NATO in Kosovo (KFOR); Medaglia per la partecipazione a Missioni di Peacekeeping delle Nazioni Unite; Medaglia per la partecipazione alla Missione in Afghanistan; Medaglia per la partecipazione ad attività di concorso in pubbliche calamità per il terremoto dell’Umbria.

Il 17 settembre 2024 viene nominato Prefetto.