L’iniziativa IT4LIA AI Factory promuoverà l’adozione di soluzioni AI in settori chiave come l’agroalimentare, la cybersecurity, lo studio della terra e il manifatturiero. Attraverso un modello organizzativo one-stop-shop, l’AI Factory semplificherà l’accesso a dati di grande valore e a una vasta gamma di servizi, incentivando la collaborazione tra ricercatori, sviluppatori, startup e PMI.

La Commissione Europea ha selezionato il progetto IT4LIA AI Factory, un supercomputer all’avanguardia, progettato per l’AI e con sede presso il Tecnopolo di Bologna, già leader europeo in super computing, big data e calcolo quantistico. Questa infrastruttura avanzata sarà una delle prime al mondo e leader in Europa per capacità di elaborazione AI.

“Con questo nuovo intervento, l’Italia si conferma leader nella progettualità tecnologica collegata all’innovazione nel settore cruciale dell’Intelligenza Artificiale” ha dichiarato Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. “L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale prosegue così la sua intensa attività di potenziamento delle capacità digitali del nostro ecosistema, il progetto IT4LIA AI Factory, in linea con tale iniziativa, rappresenta un rinnovato esempio di collaborazione tra Pubblica Amministrazione, Istituzioni, Università e mondo della ricerca e, riguardando anche PMI e startup, che potranno usufruire della potenza di calcolo sviluppata dalla Factory, andrà anche favore del settore produttivo italiano”.

IT4LIA AI Factory: iniziativa da 430 milioni di euro

IT4LIA AI Factory beneficia di un investimento totale di circa 430 milioni di euro, con il contributo paritario del Governo italiano e della Commissione Europea. Il cofinanziamento nazionale è sostenuto da istituzioni di rilievo, tra cui il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), la Regione Emilia-Romagna, il Consorzio Cineca, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Agenzia ItaliaMeteo, la Fondazione per l’IA e la Fondazione Bruno Kessler. All’iniziativa partecipano anche altre Istituzioni e enti nazionali tra cui il Centro Nazionale ICSC.

Cineca, in consorzio con Austria e Slovenia, sarà l’hosting entity responsabile dell’implementazione del supercomputer e della gestione delle infrastrutture correlate.

“L’Italia”, sostiene Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, “si conferma protagonista del progresso tecnologico internazionale. Con la selezione del progetto IT4LIA AI Factory da parte della Commissione europea, il nostro Paese si posiziona al centro dello sviluppo dell’intelligenza artificiale in Europa. Una grande infrastruttura che sarà al servizio anche del sistema produttivo, dalle PMI alle start up, per una crescita più competitiva e sostenibile”.

“La selezione di IT4LIA AI Factory da parte della Commissione Europea è un riconoscimento straordinario per il nostro Paese”, afferma Francesco Ubertini, Presidente di Cineca. “L’esperienza che abbiamo maturato nel supercalcolo, e che con l’installazione e l’impiego del supercomputer Leonardo è arrivata a livelli avanzatissimi, è stata un elemento fondamentale per convincere la Commissione. Adesso abbiamo un’opportunità ancora più grande e la responsabilità di posizionare il nostro Paese al centro dello sviluppo tecnologico nell’ambito dell’intelligenza artificiale, a beneficio di startup, PMI e dell’intero ecosistema industriale”.